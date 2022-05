Toyota Hilux AT33 Arctic Trucks: debutta in Italia

Debutta sul mercato italiano la nuova Toyota Hilux AT33 Arctic Trucks, versione speciale dotato di un allestimento specifico sviluppato appositamente per l’off-road estremo grazie alla collaborazione con l’azienda islandese Arctic Trucks.

Toyota Hilux AT33 Arctic Trucks: un pick-up da record

Quest’ultima è una vera e propria icona nel campo della preparazione di veicoli in grado di esplorare le zone più inaccessibili inospitali del pianeta. La collaborazione tra l’azienda islandese e quella nipponica va avanti dagli anni ’90 ed insieme hanno messo a punto degli Hilux in grado di conquistare importanti primati nell’arco di numerose spedizioni. Ricordiamo che nel 2007, Hilux Arctic Trucks è stato il primo veicolo al mondo a raggiungere il Polo Nord Magnetico, mentre appena 3 anni dopo, nel 2010. È riuscito a conquistare il record per aver raggiunto il Polo Sud nel più breve tempo possibile.

Dotazione

Basato sulla versione Hilux Invincible Double Cab con motorizzazione 2.8 litri diesel da 204 CV e 500 Nm e trasmissione automatica, l’Hilux AT33 Arctic Trucks non rinuncia ad un equipaggiamento completo e tecnologico che comprende tra le altre cose il sistema multimediale con navigatore satellitare, Smartphone Integration e impianto audio JBL a 9 altoparlanti, il climatizzatore automatico bi-zona, il Panoramic View Monitor con visuale a 360°, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e gli interni in pelle traforata.

Sicurezza

La sicurezza degli occupanti è invece garantita dal Toyota Safety Sense, un pacchetto di sistemi elettronici avanzati tra cui spiccano il sistema Pre-collision con rilevamento pedoni, l’avviso superamento corsia, rilevatore di stanchezza, il cruise control adattivo e il riconoscimento dei segnali stradali.

Specializzata nell’off-road estremo

Arctic Trucks ha modificato l’Hilux con interventi specifici dedicati alla meccanica del mezzo, con l’obiettivo di esaltare ulteriormente le già elevate capacità fuoristradistiche. Nel dettaglio troviamo un inedito assetto sviluppato in collaborazione con Bilstein, pneumatici All-Terrain BF Goodrich da 33” con doppia valvola, piastra paramotore in alluminio e parafanghi anteriori e posteriori maggiorati. Grazie alle modifiche applicate all’assetto, il pick-up nipponico ha incrementato gli angoli di attacco (+4°) di uscita (+2°) e la profondità di guado (+45mm), mentre stabilità e il confort di guida su strada non sono stati compromessi.

Design personalizzato

Dal punto di vista estetico, spiccano invece nuovi cerchi in lega da 17 pollici di colore nero, i badge Arctic Trucks applicati su portiere e portellone, grafiche laterali con logo AT stilizzato sulle fiancate e infine paraspruzzi e pedane laterali specifiche AT. L’ Hilux AT33 risulta disponibile esclusivamente con la livrea sterna “Oxide Bronze”.

Toyota Hilux AT33 Arctic Trucks: prezzo

Realizzato in una tiratura limitata di 80 esemplari numeri, l’Hilux AT33 Arctic Trucks è già acquistabile presso la rete Toyota Professional al prezzo di 56.350 euro, IVA e messa su strada escluse.