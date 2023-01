La Nissan Z di VeilSide pronta per Fast & Furious?

VeilSide mostra una versione pesantemente modificata della nuova Nissan Z, che potrebbe apparire nel film Fast & Furious XI o in un suo spin-off. Il tuner giapponese è intervenuto in modo massiccio sulla coupé del Sol Levante, sperando che diventi una diva del piccolo schermo. Sarebbe il coronamento di un altro sogno per lui.

Una star di Fast & Furious?

Ad accreditare questa possibilità concorre una battuta di Sung Kang, attore che interpreta Han nella nota saga cinematografica statunitense incentrata sulle corse clandestine. Lui ha soprannominato “Han’s 400Z” l’auto di VeilSide: quasi un marchio di fabbrica, ma non è facile capire se si tratti di una gag o di una reale destinazione del modello ad una delle prossime serie del franchise lanciato dal regista Rob Cohen. Una cosa è certa: l’auto sarà guidata da Sung Kang in un film che uscirà nel 2024.

Tuning corposo per la Nissan Z

La sigla vera della coupé elaborata da VeilSide è FFZ400. Con questa denominazione sarà presentata al Salone dell’Auto di Tokyo 2023, in programma dal 14 al 16 gennaio. Le foto comparse in rete nelle scorse ore mostrano le grandi modifiche eseguite sulla carrozzeria. Si inizia dal paraurti anteriore, che è stato ingrandito e affilato, come una lama. Ampie le trasformazioni sul cofano motore. Lateralmente spiccano le vistose minigonne e i passaruota rivettati, che allargano la vettura, incrementandone la presa scenica. Nella parte posteriore, il body kit comprende un appariscente spoiler e delle alette verticali sull’estrattore, che ricordano quelle della Batmobile.

Energia visiva e meccanica

I colori scelti per vestire questa Nissan Z “FFZ400” sono il nero e l’arancione. Questa combinazione cromatica può garantire una buona resa nei fotogrammi di un film. La vettura che Veilside presenterà al Salone di Tokyo avrà il V6 biturbo da 3.0 litri della versione standard. Non sappiamo a che livelli sia salita la potenza massima con le modifiche eseguite, che riguardano la mappatura della centralina e il sistema di scarico. Certamente si andrà oltre i 405 cavalli di partenza. Specifiche le sospensioni, come le ruote forgiate da 20 pollici, avvolte da pneumatici Bridgestone Potenza.

Nissan 400z Veilside 🍊 pic.twitter.com/yXFwO6c8Ib — Japan Vibes 🇯🇵🗼 (@JDMvibes_) January 12, 2023

Fonte | Carscoops