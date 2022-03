Batman con la sua Batmobile viene fermato dalla Polizia… [Video]

Anche agli eroi come Batman, nella vita reale, possono essere fermati dalla polizia. Il video odierno lo conferma. Si vede una giovane agente mentre si avvicina alla sua Batmobile, fatta accostare per un rapido controllo. La scena si è svolta in Canada ed ha prodotto grande curiosità negli automobilisti di passaggio. Secondo l’uomo dietro la maschera, la poliziotta ha voluto soltanto fare una foto.

Non è la prima volta che il web ci propone dei personaggi travestiti da Batman. In tempi relativamente recenti ne era stato immortalato uno a bordo di una Lamborghini Gallardo. Questa volta, l’auto è quella “istituzionale”: una replica fedele della Batmobile. Non parliamo di un filmato recentissimo, ma di qualche anno fa. Lo abbiamo ripescato perché in questi giorni inizia la proiezione in sala di “The Batman“, un reboot della serie cinematografica dedicata all’uomo pipistrello.

Si tratta di un film del 2022 diretto da Matt Reeves. Ad interpretare il protagonista ci pensa Robert Pattinson. Fra gli altri attori del cast vanno segnalati Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell. Tornando all’escursione stradale del finto Batman, su Instagram ha fatto la sua comparsa anche un reel che mostra la sua Batmobile portata su un carro attrezzi nientemeno che da… Joker.