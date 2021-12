Batman: nel trailer del nuovo film spunta una inedita Batmobile

Dopo ben 6 anni dall’ultimo capitolo, Batman è pronto a tornare sul grande schermo con una nuova ed avvincente avventura cinematografica. Il prossimo 3 marzo 2022, l’uomo pipistrello – interpretato questa volta da Robert Pattinson – debutterà nei cinema italiani con nuovi nemici, inedite armi e soprattutto una Batmobile mai vista prima. Il trailer del nuovo film diretto da Matt Reeves ci anticipa infatti alcune scene tra l’eroe mascherato e altri co-protagonisti, tra cui Catwoman (interpretata da Zoe Kravitz) e il misterioso Enigmista.

L’amore per la auto storiche americane

Nelle scene anticipate non manca la Batmobile che, al contrario delle precedenti pellicole, sfoggia un aspetto retrò chiaramente ispirato alle muscle car americane del passato, anche se non mancano dettagli estetici in chiave moderna. La vista anteriore ricorda da vicino quella di una Dodge Challenger, mentre la parte posteriore sfoggia un design decisamente più futuristico. Del breve filmato troviamo anche una fiammante Chevrolet Corvette C2 di colore nero guidata da Bruce Wayne (il miliardario che si nasconde dietro la maschera del supereroe). Entrambi i dettagli sottolineano quindi un certo amore del regista per le auto storiche “made in USA”.

La “musica” del V8

A proposito di motori americani, nel trailer si può apprezzare in maniera distinta la “musica” del motore a 8 cilindri, una delle caratteristiche distintive delle auto sportive americane. Questo dettaglio non può che farci ricordare le altre batmobili che si sono susseguite nel corso degli anni, a partire dal modello del film del 1966, basato su una Lincoln Futura ed equipaggiato con un V8 da 6.4 litri, oppure quella del 1989 spinta da un generoso V8 di origine Chevrolet. Non può essere passata inosservata nemmeno la “Tumbler” da 2,5 tonnellate vista in “Batman Begins”, forte di un V8 in grado di sviluppare più di 500 CV.