Sulla Ferrari 312 B3 di Alesi al Monaco Historic GP 2021 [Video]

Uno spettacolare video ci regala le emozioni offerte dalla Ferrari 312 B3-74 di Niki Lauda, portata in pista da Jean Alesi al Monaco Historic GP 2021. Le riprese sono diverse da quelle che siamo abituati a vedere, perché qui si è fatto ricorso ad una videocamera Insta 360 One X2, ancorata all’alettone posteriore della monoposto di Maranello.

Questo dispositivo di nuova generazione ha tra i suoi punti di forza l’eccellente capacità di stabilizzare le immagini, per restituire fotogrammi di grande presa emotiva. Si tratta di una cam in grado di realizzare video in 5.7K, perfetti per gustare la magia dell’azione in pista della Ferrari 312 B3 di Niki Lauda, che Jean Alesi ha magistralmente condotto tra i cordoli del circuito di Monte Carlo, in occasione del Monaco Historic GP 2021.

Purtroppo, il pilota di Avignone, mentre si avviava al successo nella gara di domenica, è stato colpito da Marco Werner, con la sua Lotus 77 del 1976. Inevitabile il ritiro, dopo il conseguente urto contro le barriere. Diverse le ferite per la storica “rossa“, gestita al meglio da Alesi per tutto l’arco della corsa. Lui meritava il successo, ma gli è rimasto l’amaro in bocca per l’occasione mancata e, soprattutto, per i danni alla preziosa Ferrari 312 B3-74, che nel video possiamo gustare in tutta la sua magia, con una colonna sonora da pelle d’oca: quella del motore V12 aspirato da 3 litri, che elargisce melodie spettacolari. Casse accese, mi raccomando!