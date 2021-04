F1, GP storico Monaco: Jean Alesi sceglie la Ferrari 312 B3

Jean Alesi resta – anche a distanza di anni – uno dei piloti più amati del Cavallino Rampante, anche se al volante della Rossa di Maranallo ha raccolto davvero ben poco. Infatti nei suoi campionati di permanenza è riuscito a vincere una sola gara, a Montreal, ma nonostante questo è diventato una vera icona per la Scuderia Ferrari.

Il suo amore verso la squadra corse che fu del Drake è sotto gli occhi di tutti, in ogni occasione il transalpino di origine italiano non manca di renderle omaggio. Adesso che ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso il GP storico di Monaco, che si terrà il 23-25 aprile, vediamo Alesi nel team Methusalem Racing, che schiererà in pista tre Ferrari F.1, due B3 e una 312 del 1969. Oltre al francese ci saranno Reneé Arnoux e Alex Caffi, quest’ultimo al volante della vettura 1969.

Alesi pronto alla sfida

Alesi è recentemente sceso in pista anche al Paul Ricard al volante della 312 B3 che nel 1974 conquistò 9 pole position e due vittorie con Niki Lauda (Spagna e Olanda). Jean è rimasto veramente euforico per il giro di pista e al pari dei compagni di squadra, punta alla vittoria nel GP storico, obiettivo che Alex Caffi ha già raggiunto a bordo di una Ensign. Data l’assenza di questo particolare evento nel palinsesto del 2020, a causa della Pandemia di Coronavirus, che aveva impedito lo svolgimento di qualsivoglia evento di tipo pubblico, quello che si terrà nel 2021 promette di essere davvero interessante e stimolante e di riaccendere la passione per i motori, nella fattispecie del passato, come pochi altri.

La cornice di Montecarlo offrirà il solito spirito corsaiolo, fatto di tradizione e storia, come nessun altro tracciato della Formula 1. Vedremo, quindi, se Alesi riuscirà a coronare questo suo personale sogno e a far tornare a vincere la Ferrari, almeno nelle competizioni legate al passato, dato che nel presente continua ad arrancare.