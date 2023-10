Stellantis e Samsung SDI annunciano la seconda gigafactory negli USA

Stellantis e Samsung SDI hanno annunciato che la città di Kokomo, nello stato dell’Indiana, sarà la sede della loro seconda gigafactory statunitense, dedicata alla produzione di batterie per auto elettriche. La nuova fabbrica sarà costruita su una vasta area e avrà una capacità produttiva di 34 GWh all’anno. La nuova gigafactory di Kokomo si aggiunge a quella già in costruzione sempre a Kokomo che dunque ospiterà ben due Gigafactory. Insieme, le due fabbriche forniranno batterie per oltre un milione di veicoli elettrici all’anno, coprendo il fabbisogno di tutti i marchi del gruppo Stellantis in Nord America.

Sarà costruita a Kokomo la seconda Gigafactory di Stellantis e Samsung SDI negli USA

La scelta di Kokomo è stata motivata dalla presenza di una solida base industriale e di una forza lavoro qualificata, oltre che da una posizione strategica vicina ai principali impianti produttivi di Stellantis. La nuova gigafactory di Kokomo richiederà un investimento congiunto di 2,8 miliardi di euro da parte di Stellantis e Samsung SDI e creerà circa 2.800 posti di lavoro. La costruzione inizierà nel 2025 e la produzione nel 2027.

Stellantis e Samsung SDI hanno dichiarato che la nuova gigafactory sarà un modello di sostenibilità ambientale e sociale, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. La fabbrica utilizzerà energia rinnovabile al 100% e riciclerà il 95% dei materiali delle batterie esauste. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares conferma così il suo impegno nella transizione verso la mobilità elettrica. Il gruppo italo-franco-americano ha infatti annunciato che lancerà oltre 40 modelli elettrificati con l’obiettivo di raggiungere una quota del 50% delle vendite in Nord America nel 2030.