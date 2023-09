Stellantis annuncia cambiamenti nel suo Leadership Team

Arrivano importanti novità dal gruppo Stellantis. Nelle scorse ore l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha ufficialmente annunciato alcuni cambiamenti significativi al suo team leadership. Innanzitutto Jeep ha un nuovo CEO. Si tratta di Antonio Filosa che fino a poche ore fa era Chief Operating Officer del gruppo in Sud America. Filosa prende il posto di Christian Meunier che prenderà una pausa per questioni personali.

Cambi importanti tra i dirigenti di Stellantis

Al posto di Filosa come nuovo numero uno in Sud America Stellantis ha nominato Emanuele Cappellano che proviene dal gruppo Marcolin dove ricopriva il ruolo di CEO per il Nord America. Quello di Cappellano è un ritorno. Infatti in passato aveva ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer in Sud America per l’Azienda di Tavares. Stellantis ha inoltre un nuovo Chief Operating Officer India & Asia Pacific.

Si tratta di Ashwani Muppasani che prende il posto di Carl Smiley che dice addio per motivi personali. Muppasani era attualmente responsabile della National Sales Company in Cina, carica che ricopriva dal mese di luglio del 2022. Carlos Tavares ha ringraziato Smiley e Meunier per il loro impegno e il loro contributo in Stellantis e si è detto convinto che i loro eredi saranno capaci di continuare il percorso tracciato dai loro predecessori nel migliore dei modi.