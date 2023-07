Carlos Tavares: “Accordo con il governo questione di settimane”

Carlos Tavares numero uno di Stellantis oggi è tornato a parlare dell’accordo con il governo italiano per portare la produzione di auto nel nostro paese a oltre un milione all’anno. L’amministratore delegato del gruppo automobilistico ha confermato che questo accordo è sempre più vicino. Si tratta ormai di una questione di poche settimane. “Il confronto con il Ministro Urso è molto franco e costruttivo”, ha dichiarato il masismo dirigente di Stellantis.

L’accordo tra il governo italiano e il gruppo Stellantis è questione di poche settimane, lo ha confermato Carlos Tavares

Secondo Carlos Tavares dunque manca davvero poco prima che questo importante accordo si possa definitivamente concretizzare. Entrambe le parti devono venirsi incontro. Stellantis producendo più auto e il governo eliminando qualsiasi restrizione alla mobilità privata e incentivando l’acquisto di auto elettriche in maniera più incisiva. Secondo il manager portoghese bisogna inoltre combattere normative come Euro 7 che hanno un impatto marginale sull’ambiente ma finiscono per penalizzare il mercato mettendo a rischio anche modelli molto popolari come Fiat Panda.

Tavares ha detto che per Stellantis se ci saranno le condizioni arrivare a produrre 1 milione di auto in Italia sarà sicuramente possibile. Il manager ha citato come esempio la Citroen e-C3 che sarà svelata a breve e che rappresenta la prima auto elettrica low cost del suo gruppo. Questa vettura infatti costerà meno di 25 mila euro al netto di eventuali incentivi.