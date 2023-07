Stellantis e Samsung SDI realizzeranno una seconda Gigafactory negli USA

Stellantis nelle scorse ore ha annunicato una novità importante. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha ufficialmente confermato l’intenzione di costruire una seconda Gigafactory negli Stati Uniti insieme al suo partner Samsung SDI con apertura prevista nel 2027. Sempre secondo quanto confermato dal gruppo automobilistico in un comunicato, questo nuovo impianto di batterie avrà una capacità complessiva di 34 gigawattora.

Questa nuova Gigafactory di Stellantis e Samsung SDI frutto della Joint venture denominata StarPlus Energy si aggiungerà a quella già prevista a Kokomo nell’Indiana che è stata annunciata lo scorso anno. L’apertura di questo stabilimento è prevista per il terzo trimestre del 2025 e la sua capacità sarà di 33 GWh ogni anno molto più di quanto previsto inizialmente quando si stimava una capacità di 23 GWh.

Con questo annuncio si registra anche una dichiarazione del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares il quale ha dichiarato che questa nuova gigafactory contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del suo gruppo che prevede di lanciare 25 nuove auto elettriche in Nord America entro la fine del decennio. Inoltre il manager portoghese ha anche aggiunto che questo annuncio rientra nei piani per azzerare entro il 2038 le emissioni di carbonio del gruppo.

Ricordiamo infine che Stellantis con il suo piano Dare Forward 2030 ha previsto di arrivare a vendere il 100 per cento di auto elettriche in Europa e il 50 per cento in Nord America entro il 2030. Al momento non è stato ancora confermato dove sorgerà la nuova gigafactory è probabile che già nei prossimi mesi possano arrivare notizie importanti in proposito.