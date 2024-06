Stella Alpina 2024: si avvicina il noto appuntamento per auto storiche

Inizia la marcia di avvicinamento alla Stella Alpina 2024, che rievoca una gara del passato. Molti proprietari di auto storiche sono già in fermento. Le iscrizioni andranno avanti fino al 31 luglio, ma chi procederà entro il 30 giugno pagherà una quota di partecipazione scontata. Facile immaginare un ricco parterre, nel segno della tradizione.

Questo rendez-vous motoristico, che celebra il mondo delle “classiche”, è giunto alla 39esima edizione. Davvero lungo il cammino percorso dalle sue origini. Tanta longevità è la prova di una formula che piace. Il suo rilancio e la sua organizzazione fanno capo all’Automotoclub Storico Italiano (ASI), sodalizio noto a tutti gli appassionati.

L’appuntamento è per i giorni dal 6 all’8 settembre. Andrà in scena nell’incantevole scenario delle Dolomiti, per onorare la corsa da cui discende, e prenderà vita con prove di regolarità inserite in un percorso affascinante, che celebra i fasti del passato, regalando al tempo stesso delle emozioni visive di sublime splendore. L’incomparabile sfondo mondano è la migliore cornice che si possa desiderare per un’esperienza di carattere turistico-culturale come questa.

Si può ipotizzare la presenza di tante auto storiche da sogno sulla griglia di partenza della Stella Alpina 2024. I modelli partecipanti alla rievocazione saranno suddivisi nelle categorie “Legend” (costruiti fino al 1955) e “Celebration” (costruiti fino al 1974). Oltre ai premi dei vari raggruppamenti, verrà assegnato il “Trofeo ASI Stella Alpina” alla vettura più rappresentativa tra quelle che avevano preso parte ad una delle edizioni 1947-1955.

Teatro dell’azione saranno i tornanti del Trentino, abbracciati da bellezze naturalistiche mozzafiato, Le verifiche si svolgeranno nella giornata di venerdì 6 settembre, dalle 11.00 alle 14.30, all’Aeroporto “G. Caproni” di Trento. Alle ore 15.00, da Piazza Fiera, la Stella Alpina 2024 prenderà le mosse, con la partenza della prima vettura, in direzione della Val di Cembra, della Val di Fiemme e della Val di Fassa, per raggiungere Canazei.

Da qui, il giorno dopo, sabato 7 settembre, gli equipaggi si muoveranno alla volta del Passo Fedaia, del Colle di Santa Lucia, del Passo Staulanza e di Forcella Cibiana. Alle 11.00 passaggio da Cortina d’Ampezzo, perla turistica e glamour dell’area. Poi sarà il turno del Passo Falzarego e del Passo Valparola. La sosta pranzo prenderà forma ad Armentarola (Alta Val Badia).

Con lo stomaco pieno, gli equipaggi delle auto storiche iscritte all’evento si muoveranno verso il Passo delle Erbe, la Val Gardena e il Passo Sella, per rientrare a Canazei. Da qui, nella giornata di domenica 8 settembre, riprenderà la marcia delle nonne a quattro ruote in direzione Pergine Valsugana e Trento. A Villa Madruzzo, nella vicina Cognola, avranno luogo le premiazioni e il pranzo finale.