Ssangyong X200: la rediviva fuoristrada del costruttore sudcoreano

L’anno prossimo, anche sul mercato europeo dovrebbe debuttare la nuova Ssangyong X200, modello che segnerà il ritorno del costruttore sudcoreano nel segmento delle fuoristrada, per competere direttamente con ‘mostri sacri’ di concorrenti come Jeep Wrangler e Land Rover Defender.

Nuovo stile per la carrozzeria

Esteticamente, la nuova Ssangyong X200 sarà caratterizzata dal design in linea con il nuovo corso stilistico denominato Powered by Toughness. Tuttavia, non è ancora chiaro se la variante a passo lungo con la carrozzeria a cinque porte sarà affiancata dalla configurazione a passo corto con la carrozzeria a tre porte, mentre è più probabile il modello ‘alter ego’ pick-up.

Anche a propulsione elettrica



Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova fuoristrada Ssangyong X200 potrebbe essere disponibile con il propulsore 1.5 GDi Turbo a benzina da 163 CV e il motore diesel 1.6d da 136 CV di potenza. Inoltre, la gamma comprenderà anche la versione E-Motion con l’unità elettrica da 190 CV di potenza e il pacco delle batterie da 61,5 kWh per 320 km di autonomia massima. Rispetto alle dirette rivali, dovrebbe puntare fortemente sulla massa più leggera, nonostante la presenza della trazione integrale permanente.