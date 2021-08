Jeep Wrangler Tuscadero Pink: un colore per distinguersi

Non molto tempo dopo averla presentata in anteprima, Jeep ha lanciato ufficialmente il nuovo colore rosa Tuscadero per la Wrangler 2021.

Il lavoro di verniciatura prende il nome dal personaggio di Happy Days Carol “Pinky” Tuscadero che indossava molti abiti rosa nel popolare programma televisivo. È interessante notare che il rosa Tuscadero sarà disponibile solo fino a novembre 2021, il che significa che coloro che desiderano ordinare questa Wrangler particolarmente appariscente dovranno farlo prima che sia troppo tardi.

Una tinta speciale…

Tutte le varianti della Wrangler potranno essere verniciate, come optional, con questo colore rosa, un’opzione da 395 dollari. Ciò include i modelli Sport, Sahara, Rubicon, 4xe e 392 a due e quattro porte.

Questa non è la prima volta che FCA/Stellantis offre questo colore. Era infatti precedentemente disponibile per la Dodge Challenger del 2010, conosciuta come Furious Fuchsia, sebbene il codice della vernice fosse lo stesso.

L’amministratore delegato della divisione americana del marchio, Jim Morrison, ha dichiarato:

“Con il marchio Jeep che celebra il suo 80° anniversario, è il momento perfetto per lanciare un colore sicuro e personalizzato sul veicolo Jeep più iconico, entrambi progettati per rompere gli schemi e distinguersi sulla strada e sui sentieri”.

In arrivo la prima Jeep elettrica al 100%

Il lancio di questo nuovo colore arriva in un momento entusiasmante per il marchio Jeep con la recente conferma che il suo primo veicolo completamente elettrico verrà lanciato nella prima metà del 2023. La casa automobilistica non ha specificato quale dei suoi modelli sarà il primo a essere offerto con un powertrain a zero emissioni, ma tutto punta proprio sulla Wrangler. Altre possibilità includono la Compass, la Renegade e la Commander, tutte già disponibili con propulsori ibridi plug-in.