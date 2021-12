Sorpassa le auto in coda, scende e litiga con un automobilista [Video]

Il comportamento in auto svela spesso la reale natura delle persone, a prescindere dal lusso del veicolo che usano o degli abiti che indossano. Dal video odierno sembra giungerne una conferma. Nel filmato si vede un tizio su una Mercedes, mentre si scaglia con poco stile verso un altro automobilista, che mantiene invece un migliore aplomb.

Pare che il tizio sulla station wagon fosse impegnato a superare le auto incolonnate nella loro corsia. La collocazione del suo mezzo accredita la tesi. A un certo punto, però, la fretta gli passa e si ferma in mezzo alla strada, occludendo buona parte della corsia opposta, per scatenare la sua foga verso l’altro utente della strada, reo forse di non aver gradito la sua condotta al volante della Mercedes. La lite è stata filmata da qualcuno ed ha raccolto molte visualizzazioni.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. A tutti noi, probabilmente, è toccato vedere qualche soggetto insofferente alle file e alle code. In situazioni di questo tipo, chi sbaglia dovrebbe sentirsi in colpa, ma c’è chi ribalta le cose, talvolta con reazioni poco eleganti. Roba da non credere, per chi ancora ha fiducia nelle buone maniere. A voi le immagini.