La nuova Škoda Kylaq inaugura un’altra era in India

Le case automobilistiche sono sempre più orientate a cogliere al meglio le esigenze dei singoli mercati di sbocco. Una prova giunge dalla nuova Škoda Kylaq, attesa al debutto fra pochi giorni. Il suo vernissage è previsto per il 6 novembre. Questo SUV compatto nasce espressamente per un bacino commerciale importante: quello dell’India. La sua impostazione cerca di intercettare in modo preciso le necessità e i gusti di quell’area del mondo.

In vista della presentazione ufficiale, la casa ceca offre un’anteprima del modello, con due foto di un esemplare camuffato, in fase di collaudo. I tratti stilistici sono quelli definitivi ed emergono in modo chiaro, nonostante la mimetizzazione grafica, che riflette motivi e colori indiani.

Con la Škoda Kylaq si amplierà la gamma del marchio nel popoloso paese orientale, aggiungendo un altro modello al listino attuale, composto da Kodiaq e Kushaq. Il nuovo SUV si mantiene sotto i 4 metri di lunghezza, entrando così in un segmento che rappresenta quasi il 30% del mercato automobilistico indiano. Una cifra importante, destinata a crescere rapidamente in futuro.

La veste stilistica del modello è audace, moderna e robusta. Nell’esecuzione grafica si colgono elementi del nuovo linguaggio di design globale Modern Solid. Gli uomini della casa boema promettono buone doti dinamiche e caratteristiche di sicurezza senza compromessi. La nuova Škoda Kylaq sarà il terzo modello del marchio sviluppato e prodotto localmente in India, suo più grande mercato fuori dell’Europa.

Questa vettura è in grado di muoversi senza sforzo sulle strade dissestate, grazie all’elevata altezza da terra. Va bene tanto per le arterie viarie urbane quanto per l’esplorazione fuori dai sentieri battuti. Ad assicurare la spinta provvede un motore 1.0 TSI, in grado di erogare 85 kW (115 CV) di potenza e 178 Nm di coppia. I clienti potranno scegliere tra un cambio manuale a sei marce e una trasmissione automatica. Numerosi i sistemi di assistenza previsti, per avere una sicurezza attiva e passiva completa.

I progettisti hanno cercato di spingere ai livelli più alti l’affidabilità del modello, testata con successo nelle condizioni ambientali più difficili. La Škoda Kylaq si basa sulla piattaforma MQB-A0-IN, condivisa con Kushaq e Slavia. Si giova, quindi, di una base che ha ottenuto cinque stelle nei test Global NCAP per la protezione degli occupanti adulti e bambini. La sua costruzione sarà sostenibile, sia in termini di materiali che di processi.