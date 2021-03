Skoda Kushaq: le foto del SUV per il mercato indiano

Un nuovo SUV amplia le gamma del produttore ceco Skoda. Non lo vedremo da queste parti visto che fa parte del progetto INDIA 2.0, in base al quale il Gruppo Volkswagen introdurrà un totale di quattro nuovi modelli nel paese asiatico.

Piattaforma MQB-A0-IN

Il primo di questi è la Skoda Kushaq presentata oggi e il cui nome è ispirato all’antica lingua indiana sanscrita e significa re o imperatore. Sarà seguita da un altro SUV e da un modello a tre carrozzerie per ogni marca (Skoda e Volkswagen), tutti costruiti in India sulla base della piattaforma MQB-A0-IN.

È evidente che Skoda e Volkswagen intendono rafforzare la loro presenza a lungo termine nel mercato indiano, pertanto si sono posti l’obiettivo di raggiungere una quota di mercato combinata del 5% entro il 2025, ha affermato il produttore ceco, aggiungendo che nel 2019, le consegne in India – con una popolazione di 1,3 miliardi di abitanti – hanno raggiunto circa tre milioni di veicoli.

Regina indiana

E così la Skoda Kushaq marca l’ingresso della casa automobilistica ceca nel segmento dei SUV di medie dimensioni in India. Con 4.221 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.612 mm di altezza, vanta un passo di 2.651 mm, mentre l’altezza da terra è di 188 mm. In questo modo offre spazio per cinque occupanti con una capacità di carico del bagagliaio di 385 litri .

Esteticamente la Skoda Kushaq sfoggia un’ampia griglia e eleganti fari a LED. Il posteriore sfoggia gruppi ottici a forma di C, a cui sono abbinati uno spoiler e un paraurti con protezioni in argentate, come sulla parte anteriore.

Gli interni

L’interno è dominato da un touch screen, disponibile in due misure da 7 “e 10”, che fa da interfaccia al sistema di infotainment. Le varianti più equipaggiate avranno in dotazione un climatizzatore per i sedili anteriori, l’accesso senza chiave e il tetto panoramico elettrico. Secondo Skoda l’abitacolo ha numerosi vani portaoggetti che gli conferiscono una capacità interna di 26,2 litri.

Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza si possono aggiungere fino a sei airbag, il cruise control, la telecamera posteriore, l’assistente alla partenza in salita, il monitor della pressione dei pneumatici e i sensori di luce e pioggia.

Motorizzazioni

Infine la Skoda Kushaq sarà offerta con due opzioni di potenza: un 1.0 TSI da 115 CV (con cambio manuale o automatico a sei rapporti) e un 1.5 TSI da 150 CV (con cambio manuale a sei rapporti o automatico a sette rapporti).