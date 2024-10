La Skoda Elroq è il secondo modello completamente elettrico della casa automobilistica ceca, parte del gruppo Volkswagen, e si propone come un’auto destinata al mercato europeo. Questo SUV di medie dimensioni ha una lunghezza di 449 cm, una larghezza di 188 cm e un’altezza di 162 cm. In Italia, il prezzo di partenza è fissato a 34.500 euro.

Il design di Skoda Elroq

Il design della Skoda Elroq adotta il nuovo linguaggio stilistico “Modern Solid“, un’evoluzione che sottolinea l’approccio innovativo del marchio. Il frontale è dominato dalla “Tech-Deck Face”, una griglia nera lucida che integra al suo interno radar e telecamera, contribuendo a un look pulito e tecnologico. Al posto del classico logo Skoda, spicca la scritta del marchio in lettere maiuscole, simbolo di una modernità visiva.

I fari, disponibili anche con tecnologia a matrice di LED, si rifanno al tradizionale design a “quattro occhi” tipico dei SUV Skoda, conferendo alla vettura un aspetto raffinato e contemporaneo. Un elemento di rilievo è il coefficiente aerodinamico di 0,26, che ottimizza l’efficienza energetica del veicolo, affiancato da cerchi in lega di varie dimensioni, da 19 a 21 pollici, studiati per ridurre la resistenza dell’aria.

Interni tecnologici e pratici

All’interno, l’Elroq si distingue per la combinazione di praticità e tecnologia avanzata. Il cuore dell’abitacolo è rappresentato da un display multimediale centrale da 13 pollici, affiancato da pulsanti fisici per un accesso rapido alle principali funzioni. Il cruscotto digitale, arricchito dall’head-up display opzionale con realtà aumentata, eleva l’esperienza di guida, rendendola ancora più intuitiva.

Per quanto riguarda la capacità di carico, il bagagliaio offre uno spazio di 470 litri, che può arrivare a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori, mantenendo il focus sulla praticità che caratterizza da sempre le vetture Skoda.

Motorizzazioni e autonomia

La Skoda Elroq sarà disponibile in quattro varianti principali: 50, 60, 85 e 85x, ciascuna con caratteristiche specifiche per rispondere a diverse esigenze. La versione di base, la Elroq 50, è equipaggiata con un motore da 170 CV e una batteria da 52 kWh netti, offrendo un’autonomia di oltre 370 km. Salendo di gamma, la Elroq 60 raggiunge una potenza di 204 CV con una batteria da 59 kWh, che permette di percorrere fino a 400 km con una sola ricarica.

Per chi cerca prestazioni più elevate, le versioni Elroq 85 e 85x offrono fino a 285 CV e una batteria da 77 kWh, con un’autonomia che supera i 560 km. La versione 85x, prevista per il 2025, sarà dotata di trazione integrale grazie all’aggiunta di un motore sull’asse anteriore, garantendo maggiore aderenza e controllo in tutte le condizioni stradali.