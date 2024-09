Škoda Classic Tour 2024: il tradizionale raduno vinto da un’Alfa Romeo

Grande successo per lo Škoda Classic Tour 2024. L’evento, giunto all’11esima edizione, si è chiuso con l’abbraccio dei dipendenti della casa boema. Al via ben 212 auto storiche di tutte le marche, prodotte prima del 1994. Gli onori della gloria, dopo le tre prove cronometrate della gara di regolarità, sono andati ad Eduard Suchý, su un’Alfa Romeo Spider del 1981, con soli 326 punti di penalità.

In totale gli equipaggi hanno affrontato un percorso lungo 126 chilometri, che li ha portati in giro fra le eccellenze del marchio, come lo stabilimento di produzione di Mladá Boleslav, il centro ricambi e il poligono di prova di Úhelnice. Tutto questo nell’anno del quarto di secolo dalla première della Škoda Fabia, dei 50 anni dal debutto della Škoda 200 RS al Barum Rally e dei 60 anni dal lancio della 1000 MB.

Ai protagonisti del raduno è stata offerta la possibilità di concedersi una sessione fotografica con alcuni prototipi mimetizzati della futura Elroq, durante la visita degli impianti industriali. Anche l’edizione 2024 dello Škoda Classic Tour ha accompagnato gli equipaggi, a bordo delle loro auto storiche, attraverso luoghi affascinanti, nell’ambito di un percorso coinvolgente fra le perle aziendali. Molto apprezzata, fra le altre, la tappa al già citato poligono di prova di Úhelnice, normalmente vietato agli ospiti.

Fra i momenti più scenografici, la sosta nei pittoreschi giardini del castello di Dětenice, dove si è tenuta una breve pausa pranzo. Gli equipaggi hanno tagliato la linea del traguardo al Museo del volo Metoděj Vlach di Mladá Boleslav. Il variopinto corteo di auto storiche si è fatto notare lungo il tragitto, suscitando la curiosità dei presenti. Ancora una volta lo Škoda Classic Tour ha miscelato un’atmosfera rilassata e familiare con gli elementi tipici dei rally di regolarità. Il trofeo tradizionale più prestigioso del Concours d’élégance, assegnato da una giuria composta da esperti di restauro del Museo Škoda, è stato conquistato quest’anno da Martin Kosík con la sua 1000 MBX del 1968.