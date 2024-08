Nuova Škoda Elroq: grande sfoggio di materiali interni sostenibili

Sempre più vicino all’orizzonte il debutto della nuova Škoda Elroq, un SUV elettrico di circa quattro metri e mezzo di lunghezza, che si svelerà al pubblico, nella veste definitiva, entro il primo trimestre del prossimo anno. Il modello andrà a scrivere una casella diversa nella gamma del marchio ceco. Da poco è stato diffuso il primo bozzetto degli interni, che ne mostra alcuni elementi compositivi. Si notano le linee pulite e semplici, allineate al linguaggio di design Modern Solid.

Il comunicato stampa che accompagna l’elaborazione grafica fornisce indicazioni ad ampio raggio sui materiali sostenibili scelti per l’abitacolo, orientato alla filosofia green. Sulla nuova Škoda Elroq troveranno applicazione “ingredienti” innovativi come il Recytitan e il Technofil, a conferma dell’impegno aziendale verso la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impronta di CO2 dei veicoli.

I sedili e i tessuti dei rivestimenti saranno realizzati con bottiglie di plastica riciclate e, per la prima volta, con indumenti riciclati post-consumo. Questi prenderanno altra vita con un’accurata rielaborazione in nuovi filati e tessuti di alta qualità. Con l’Elroq la casa automobilistica boema compie un ulteriore passo avanti verso i suoi obiettivi ecologici. Quattro le selezioni di design previste: Studio, Loft, Lodge e Suite, in ordine crescente di impiego di materiali sostenibili.

Dicevamo del Recytitan: questo è composto per il 78% da PET riciclato e, per la prima volta nei modelli Škoda, da indumenti riciclati dopo il loro uso, diciamo, ordinario. La miscela di fibre viene sottoposta a lavorazione senza trattamenti chimici. Dalla cura scrupolosa dei dettagli durante la filatura e dall’orditura dei tessuti deriva un perfetto equilibrio tra comfort, durata e sostenibilità.

Il Technofil contiene anche filati ECONYL in nylon rigenerato, ottenuto ad esempio da vecchie reti da pesca e scarti di tessuto. Questo “ingrediente” innovativo ha una grandissima resistenza all’attrito e all’abrasione. Inoltre è rigenerabile al 100%, a più riprese e senza mai perdere qualità. Gli interni della nuova Škoda Elroq andranno così incontro agli obiettivi green aziendali e alla sensibilità crescente dei clienti verso l’ecosistema.