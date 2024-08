Skoda Superb Sleeper Edition: 477 CV sotto un elegante abito verde

Per celebrare l’uscita di scena della Skoda Superb dai listini, la filiale inglese della casa automobilistica ceca ha collaborato con lo specialista RE Performance per creare un esemplare unico: la Skoda Superb Sleeper Edition. Questo modello esclusivo è stato progettato per incarnare il concetto di “sleeper”, ovvero un’auto che, pur mantenendo un aspetto del tutto originale e indistinguibile dagli altri modelli, nasconde sotto il cofano una potenza e prestazioni ben superiori alla norma.

Il DNA di Skoda Superb Sleeper Edition

La Skoda Superb Sleeper Edition è dotata di un motore 2.0 TSI ampiamente elaborato, che passa dai 280 CV e 350 Nm di coppia della versione standard a impressionanti 477 CV e 661 Nm. Questa notevole potenza permette alla vettura di competere con alcune delle più prestigiose station wagon sportive sul mercato, mantenendo al contempo un’estetica sobria e raffinata, perfettamente in linea con il concetto di sleeper.

Il potenziamento del motore è accompagnato da una serie di modifiche tecniche per garantire che la Superb Sleeper Edition sia in grado di gestire l’incremento di prestazioni. Il team di RE Performance ha implementato un sistema di sospensioni regolabili KW coilover, che abbassa l’assetto di 50 mm e include barre antirollio maggiorate per migliorare la stabilità. Inoltre, l’impianto frenante è stato potenziato con un kit AP Racing dotato di dischi da 390 e 330 mm e pinze a sei pistoncini, garantendo una frenata potente e sicura.

Nonostante le impressionanti prestazioni, l’estetica della Superb Sleeper Edition rimane volutamente discreta. La vettura è rifinita nell’elegante colore Royal Green, introdotto solo nel 2023, abbinato a interni in pelle Cognac traforata. Questa combinazione cromatica, insieme al più ricco allestimento Lauren & Klement, conferisce all’auto un aspetto raffinato e lussuoso, in netto contrasto con la sua natura sportiva nascosta.