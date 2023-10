Skoda Superb 2024: nuove immagini in vista del suo debutto del 2 novembre [TEASER]

Nelle scorse ore Skoda ha pubblicato nuovi teaser ufficiali relativi alla Skoda Superb 2024. Si tratta della quarta generazione del celebre modello il cui debutto ufficiale è previsto il prossimo 2 novembre. La vettura di Skoda si rinnova nel design, adottando uno stile più moderno e dinamico. Il modello si caratterizza tra le altre cose per utilizzare il nuovo linguaggio di design Modern Solid della casa ceca. Tra i punti salienti ci sono i nuovi fari LED Matrix più sottili e le luci posteriori a LED che presentano elementi “cristallini” per un look più premium. La calandra appare più ampia, così come la presa del paraurti evidenziata da una fascia cromata.

Ecco le nuove immagini teaser di Skoda Superb 2024 che anticipano il suo debutto

Skoda Super 2024 avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto alla versione attuale del modello. Infatti questa avrà una lunghezza di 4.912 mm, mentre la Combi si allunga fino a 4.902 mm. Le due versioni inoltre avranno lo stesso passo che misurerà 2.841 mm. Skoda ha già mostrato in passato come saranno gli interni della sua nuova vettura. Questi disporrano infatti di un nuovo touchscreen di infotainment da 13 pollici, un Virtual Cockpit da 10 pollici, un display head-up e il nuovo pulsante rotante “Smart Dials” con schermi integrati.

Skoda Superb 2024 utilizzerà una nuova versione aggiornata e più moderna della piattaforma MQB. Questa auto sarà strettamente correlata alla nuova Volkswagen Passat Variant. Infine per quanto riguarda la gamma dei motori, questa sarà molto simile a quella del SUV Kodiaq. Saranno dunque disponibili versioni diesel, benzina, ibride leggere e ibride plug-in. Maggiori dettagli su questa auto sono attesi in sede di presentazione il prossimo 2 novembre.