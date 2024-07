La Skoda Elroq farà il suo debutto ufficiale in autunno, segnando l’arrivo di un nuovo SUV elettrico che sarà l’erede della Karoq. Questo modello innovativo sarà disponibile sul mercato nel 2025. In attesa di conoscere tutte le sue caratteristiche, Skoda ha rilasciato alcune anticipazioni, accompagnate da immagini che mostrano il veicolo ancora camuffato.

La lunghezza della Skoda Elroq sarà di circa 4,5 metri, con un design che segue il nuovo linguaggio estetico “Modern Solid”, introdotto con il concept Vision 7S. Il frontale si distingue per i fari sdoppiati e il lettering Skoda ben visibile sul cofano, sostituendo il tradizionale logo. La calandra, denominata Tech-Deck Face, sarà reinterpretata per questo modello, mentre le versioni top di gamma avranno fari Matrix LED. Al posteriore, i gruppi ottici a forma di C completano il look.

L’aerodinamica è stata un aspetto fondamentale nello sviluppo della Elroq, raggiungendo un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,26. I cerchi, disponibili da 19 a 21 pollici, sono stati progettati per ottimizzare l’efficienza aerodinamica.

L’interno del veicolo non è stato ancora mostrato in immagini, ma Skoda ha rivelato alcuni dettagli. Troveremo un Digital Cockpit da 5 pollici, già visto nella Enyaq, e un display touch da 13 pollici per il sistema di infotainment. Sarà disponibile anche un head-up display. L’abitacolo utilizzerà materiali sostenibili, riflettendo l’impegno di Skoda verso l’eco-sostenibilità. Il bagagliaio offrirà una capacità di 470 litri, espandibile a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori.

Per quanto riguarda il powertrain, la Skoda Elroq sarà disponibile in diverse varianti: 50, 60, 85 e 85x. La Elroq 50 avrà una trazione posteriore con una batteria da 55 kWh che alimenta un motore elettrico da 125 kW. La Elroq 60 disporrà di una batteria da 63 kWh e un motore da 150 kW. Entrambe queste versioni raggiungeranno una velocità massima di 160 km/h.

Le versioni Elroq 85 ed Elroq 85x avranno una batteria da 82 kWh (lordi). La Elroq 85 sarà a trazione posteriore con una potenza di picco di 210 kW, mentre la Elroq 85x avrà trazione integrale e due motori, con una potenza di picco di 220 kW. Questi modelli raggiungeranno una velocità massima di 180 km/h e offriranno un’autonomia di oltre 560 km.

La ricarica rapida in corrente continua permetterà di passare dal 10% all’80% della carica in soli 28 minuti con una potenza di 175 kW. In corrente alternata, tutti i modelli supporteranno una ricarica fino a 11 kW. Il SUV includerà anche una funzione di precondizionamento della batteria, avviabile manualmente o automaticamente durante il tragitto verso una stazione di ricarica, ottimizzando le prestazioni.

La Skoda Elroq sarà equipaggiata con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida sviluppati dalla casa automobilistica. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli del nuovo SUV elettrico.