La prima Skoda Octavia restyling è uscita dall’impianto di Kvasiny

La prima Skoda Octavia restyling costruita nello stabilimento di Kvasiny è uscita dalla linea di produzione. La costruzione di ulteriori unità della bestseller del marchio nella fabbrica è stata resa possibile grazie al trasferimento della produzione della Superb di nuova generazione nello stabilimento Volkswagen di Bratislava. Allo stesso tempo, la produzione della Octavia continua nello stabilimento principale della Skoda a Mladá Boleslav. Sono stati prodotti circa 7,5 milioni di esemplari da quando la prima Octavia di moderna generazione è stata introdotta nel 1996.

Andreas Dick, Membro del Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto per la Produzione e la Logistica, afferma: “Producendo ulteriori unità della Skoda Octavia presso il nostro stabilimento di Kvasiny, stiamo facendo un uso efficiente della nostra rete di produzione flessibile e sfruttando appieno le capacità dei nostri impianti. Oltre a preparare in modo completo il lancio della produzione di ulteriori unità di Octavia a Kvasiny, abbiamo creato un centro di formazione che offre l’ambiente ideale per formare e aggiornare ulteriormente il nostro team. Ringrazio sinceramente tutte le persone coinvolte in questo progetto per l’impegno e la dedizione profusi durante tutto il processo”.

Un centro di formazione all’avanguardia

Altre unità della Skoda Octavia restyling vengono prodotte sulla stessa linea di produzione della Karoq nello stabilimento di Kvasiny, dove viene costruito anche il SUV Kodiaq. In vista del lancio della Skoda Octavia restyling, la Casa automobilistica ha aperto a Kvasiny un centro di formazione dotato di tecnologie all’avanguardia, tre postazioni robotizzate per la formazione pratica e due aule per la formazione teorica avanzata.

Skoda Octavia: un po’ di storia

La prima Skoda Octavia di moderna generazione è uscita dalla linea di produzione di Mladá Boleslav nel 1996. È stato il primo modello a essere sviluppato interamente sotto l’egida del Gruppo Volkswagen. Nel marzo 1998, Skoda introdusse la Octavia Estate, ancora più spaziosa, e la prima variante a trazione integrale seguì nel 1999.

Prodotta tra il 2004 e il 2013, la seconda generazione della Octavia offriva una gamma di motori aggiornata, una tecnologia più avanzata, una carrozzeria più robusta rispetto al modello precedente e la grande griglia del radiatore assume una forma trapezoidale. La terza generazione del modello è stata costruita, invece, sulla nuova piattaforma MQB A del Gruppo Volkswagen e offriva una capacità del bagagliaio standard di 590 litri per la hatchback e di 610 litri per la station wagon. Nel 2017, il modello aggiornato è stato dotato di fari sdoppiati con tecnologia LED opzionale.

L’attuale quarta generazione della Skoda Octavia ha debuttato nel novembre 2019. È costruita sulla piattaforma MQB aggiornata. Alcuni dei motori a benzina possono essere abbinati alla tecnologia mild-hybrid o alla trazione integrale. La Octavia è stata completamente aggiornata in primavera, con un design rinnovato, fari Matrix-LED di seconda generazione, caratteristiche di sicurezza e comfort ulteriormente migliorate e nuove funzioni, tra cui l’integrazione di ChatGPT nell’assistente vocale Laura.