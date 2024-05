Skoda Auto ha svelato gli aggiornamenti per le versioni hatchback e station wagon della sua iconica Skoda Octavia. Con oltre 7 milioni di unità vendute, l’Octavia è il modello più venduto del marchio. La quarta generazione moderna presenta ora un look rinnovato, caratterizzato da una griglia Skoda aggiornata e dai nuovi fari LED Matrix di seconda generazione. Le novità includono anche l’integrazione del chatbot ChatGPT nell’assistente vocale Laura, prevista per il 2024, per un’esperienza di bordo ancora più avanzata.

Skoda Octavia 2024, allestimenti e novità del restyling

La nuova gamma della Skoda Octavia comprende quattro livelli di allestimento: Essence, Selection, Sportline e RS, con nove Design Selection per gli interni. I materiali sostenibili sono utilizzati per sedili, cruscotto e pannelli delle porte, e un display digitale da 10 pollici è di serie su varianti selezionate. Il Virtual Cockpit da 10 pollici con funzionalità migliorate e l’head-up display rimangono disponibili, entrambi con grafica rinnovata.

Per la prima volta, l’Octavia offre un display di infotainment da 13 pollici come optional, mentre il display da 10 pollici è di serie. La vettura è ora dotata di ricarica wireless e ventilazione più potenti da 15 watt, oltre a quattro porte USB-C a ricarica rapida da 45 watt. La porta USB-C da 15 watt sul retro dello specchietto interno è di serie dall’allestimento Selection.

Le versioni hatchback e station wagon presentano grembiuli anteriori e posteriori ridisegnati, aumentando la lunghezza complessiva a 4.698 millimetri. Le prese d’aria inferiori riviste e le Air Curtain conferiscono alla vettura un aspetto più dinamico. Anche i lati della calandra Skoda sono stati adattati per allinearsi con i nuovi fari.

Tra le nuove opzioni di cerchi in lega figurano i cerchi Matar silver da 16 pollici, di serie con l’allestimento Selection, e i cerchi Slagard da 17 pollici neri e lucidi per la Sportline. La tavolozza dei colori include tre colori solidi e sette finiture metalliche, con il Mamba Green esclusivo per i modelli Sportline e RS e il Phoenix Orange disponibile solo sulla Skoda Octavia Combi.

Le nove selezioni di design per gli interni includono un maggiore uso di materiali sostenibili. Le bucce della ciliegia del caffè sono utilizzate per conciare in modo sostenibile la pelle dei sedili nella Suite Design Selection. La connessione Internet permanente consente aggiornamenti via etere, pianificazione del percorso online e numerosi servizi di Škoda Connect, come Infotainment Online e Care Connect.

Tanta assistenza alla guida

L’integrazione del chatbot ChatGPT nell’assistente vocale Laura introdurrà nuove funzionalità avanzate, superando i precedenti comandi vocali. Tra le nuove opzioni di assistenza alla guida, l’Intelligent Park Assist e il Remote Park Assist debutteranno sulla Octavia. Skoda Auto ha ampliato ulteriormente le funzionalità di sicurezza attiva e passiva, introducendo un nuovo sistema di assistenza per l’attenzione e la sonnolenza che utilizza vari dati per valutare il comportamento del conducente. L’Octavia aggiornata è dotata di un massimo di 10 airbag, assicurando una protezione completa per i passeggeri.

Il sistema di infotainment include Meteo, Notizie, Traffico, Calendario e Offerte, con funzioni aggiuntive per l’illuminazione ambientale disponibili come Funzioni su richiesta. L’aggiornamento delle mappe online e le informazioni sul traffico sono inclusi, mentre l’integrazione del ChatGPT migliorerà ulteriormente le capacità dell’assistente vocale Laura entro la fine dell’anno.

Gamma motori

L’Octavia aggiornata è disponibile con una gamma di motori (due a benzina e due diesel) a quattro cilindri efficienti, con potenze che vanno da 85 kW (115 CV) a 195 kW (265 CV). La versione 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) sarà lanciata in seguito con trazione integrale di serie. I motori 1.5 TSI possono spegnere due cilindri per ridurre il consumo di carburante grazie alla tecnologia ACT+.