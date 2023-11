DS Automobiles è il primo marchio di auto a integrare onboard ChatGPT in Europa

DS Automobiles, il marchio francese del gruppo Stellantis, ha annunciato di aver integrato ChatGPT, il più noto modello di intelligenza artificiale generativa, nei suoi sistemi di infotainment. Si tratta di una novità esclusiva nel mondo dell’automotive, che arricchisce l’esperienza di guida e l’arte di viaggiare francese con una dimensione tecnologica dalle potenzialità illimitate.

DS Automobiles per prima in Europa integra ChatGPT nelle sue auto

ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale generativa, che utilizza modelli linguistici per comprendere e generare una conversazione naturale e fluida. Imparando da enormi quantità di dati, ChatGPT è in grado di rispondere a una vasta varietà di domande e di fornire informazioni accurate e pertinenti. L’integrazione di ChatGPT con il sistema DS IRIS, disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, consente agli utenti di vivere un’esperienza conversazionale rivoluzionaria, con accesso a informazioni utili e la possibilità di completare molte attività.

Integrato con il sistema DS IRIS, ChatGPT offre una dimensione completamente nuova di interazione tra conducente e veicolo. Per utilizzarlo è sufficiente parlare al sistema DS IRIS dicendo “OK IRIS” o premendo l’apposito pulsante al volante. Si può parlare con il chatbot in tutta sicurezza, senza bisogno di guardare altrove dalla strada o togliere le mani dal volante. ChatGPT può rispondere a domande e bisogni che si presentassero durante il viaggio.

Per esempio, può suggerire i luoghi culturali o artistici da vedere durante un viaggio, fare un elenco delle opere più belle conservate in un museo, creare un quiz sul proprio argomento preferito. preferito o perfino creare una storia per bambini per intrattenerli durante un viaggio.

ChatGPT sarà offerta ai primi 20 mila utenti registrati con DS IRIS SYSTEM su DS 3, DS 4, DS 7 o DS 9, durante una fase pilota in Stellantis per un periodo di sei mesi e senza costi aggiuntivi. ChatGPT è disponibile in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nella lingua di questi Paesi.