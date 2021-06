Shelby Cobra Concept: l’unico esemplare in vendita all’asta

Shelby Cobra, un nome che per gli appassionati di un’auto non può certamente passare sotto traccia, anzi tutto il contrario. Un binomio fatto di passione, corse e alta velocità. Una delle macchina americane più amate dagli anni ’60 fino a oggi. Nel 2003 ci fu il tentativo di rilanciare questo modello, grazie alla collaborazione rinsaldata tra Shelby e Ford. Il risultato finale fu un prototipo assemblato da Ford sotto la supervisione di Carroll Shelby in persona. Purtroppo, la concept non venne realizzata in serie, ma l’esemplare è tuttavia in vendita nella casa d’aste Mecum Auctions.

Perfettamente circolante

Il prototipo è perfettamente circolante e omologato per la strada. Il futuro possessore potrà sfoggiarla e usarla su strada e in pista, esattamente come fece Shelby durante la fase di test all’Irwindale Speedway in California. Come abbiamo detto, questa vettura resta un esemplare unico, in quanto la produzione non fu mai portata avanti in modo ufficiale. L’auto ha così percorso appena 200 km e a tutti gli effetti è come se fosse appena stata realizzata.

La Shelby Cobra Concept era stata immaginata con diversi elementi in comune con la Ford GT di inizio millennio, un’altra delle auto ad alte prestazioni dell’Ovale Blu. La Cobra, il cui progetto originario si chiamava “Daisy”, condivide proprio lo stesso cambio manuale a 6 rapporti della supercar appena citata. Anche alcune sezioni del telaio e le sospensioni sono di derivazione Ford GT. Il motore, invece, è completamente diverso, infatti sotto al cofano si cela un 6.4 V10 da 613 CV: si tratta di uno dei quattro propulsori V10 che Ford realizzò appositamente per quest’auto.

Unicità

La Shelby Cobra Concept è appartenuta a Chris Theodore, ex vice presidente allo sviluppo di prodotto di Ford. Theodore ha comprato l’esemplare nel 2017 a un’asta di beneficenza e l’ha totalmente restaurato rivolgendosi agli specialisti di Technosports a Livonia, in Michigan. L’auto è provvista di tutta la documentazione ufficiale e possiede il certificato di autenticità. In passato, la Shelby è stata guidata anche dal conduttore americano Jay Leno durante un episodio di “Jay Leno’s Garage” ed è apparsa al concorso d’eleganza di Amelia Island nel 2018. Il prezzo non è stato ancora dichiarato, ma si presume che possa essere decisamente elevato.