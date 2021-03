La Shelby Cobra in bronzo è in vendita ad un prezzo stratosferico

La Shelby Cobra è una delle muscle car americane più affascinanti e desiderate di tutti i tempi, per questo motivo in vendita esistono moltissime repliche della vettura, realizzate più o meno bene e proposte a cifre che possono variare di molto. Ovviamente il mercato offre anche esemplari originali, restaurati o ben conservati, ma tra le repliche nominate in precedenza ci sono anche “one-off” in grado di solleticare la fantasia di facoltosi appassionati e collezionisti.

Carrozzeria in bronzo

Tra queste ultime spicca una Cobra a dir poco speciale, messa in vendita all’incanto a New York dalla celebre casa d’aste RM Sotheby’s. Stiamo parlando della Shelby 427 s/c Cobra ‘CSX 4600’ realizzata in esemplare unico e caratterizzata da un originale, quanto estroso corpo vettura in bronzo.

In vendita a 370 mila euro

La particolare carrozzeria che personalizza la vettura è stata realizzata completamente in bronzo lavorato, lucidato e spazzolato in maniera artigianale dalle esperte mani del team della Kirkham Motorsports. La rarità della vettura è la particolare carrozzeria in bronzo hanno fatto sì che il prezzo di questa speciale Cobra arrivasse alla cifra record di ben 370 mila euro, secondo le stime del cambio attuale.

Replica fedele

Il resto dell’estetica di questa replica ricalca fedelmente la vettura originale del 1965, non mancano infatti gli scarichi laterali in acciaio inossidabile, roll bar posteriore cromato, cerchi knock-off Halibrand avvolti da pneumatici Goodyear Eagle “billboard” dal sapore vintage e tanto altro ancora. All’interno dell’abitacolo spiccano invece i sedili e il cruscotto totalmente rivestiti in pelle nera.

V8 8.4 litri da 650 CV

Dal punto di vista troviamo l’adozione del poderoso V8 da 8,4 litri realizzato dalla divisione “Carroll Shelby Engine Company” in grado di sviluppare 650 CV, gestiti da un cambio manuale a cinque rapporti.