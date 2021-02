Porsche: 7 rari esemplari in vendita all’asta RM Sotheby’s

Appassionati e collezionisti di auto sono già in trepidazione mentre attendono l’inizio di quella che si preannuncia una delle aste di vetture rare e preziose più importanti del 2021. Dal 19 al 28 febbraio si svolgerà infatti l’asta Open Roads di RM Sotheby’s, dove verranno messe all’incanto pezzi importantissimi come alcune delle ultime auto appartenute a Diego Maradona (BMW Z3 M Coupé e BMW i8), ma anche una delle 800 Alfa Romeo 147 GTA realizzate.

Tra le vendite più interessanti di quest’asta spicca anche un lotto formato da sette Porsche che hanno letteralmente scritto la storia recente del marchio di Zuffenhausen.

C’è anche una Carrera GT

Tra queste 7 supercar teutoniche spicca una iconica Porsche Carrera GT, ovvero una delle prime hypercar moderne, spinta da un poderoso V10 5.7 litri aspirato da 612 CV che permetteva alla vettura di raggiungere la velocità massima di 330 km/h. Realizzata a partire dal 2004 nello stabilimento tedesco di Leipzig in una tiratura limitata di 1.300 esemplari, la Carrera GT vanta un corredo tecnico e aerodinamico di primo livello. L’esemplare in questione di colore giallo vanta solo 16.000 km alle spalle e condizioni pari al nuovo. E’ stata acquistata nel 2006 ed è “volata” negli USA, per poi essere venduta nel 2009 ad un nuovo proprietario in Svizzera.

Nel lotto formato da queste rare Porsche troviamo anche l’erede della Carrera GT, ovvero la supercar ibrida da 887 CVPorsche 918 Spyder: parliamo di un esemplare del 2014 con soli 4.454 km all’attivo.

Le 7 Porsche in vendita all’asta Open Roads di RM Sotheby’s

911 Turbo Cabriolet del 1995

Carrera GT del 2006

911 Sport Classic del 2010

911 GT2 RS del 2010

918 Spyder del 2014

911 R del 2017

911 GT2 RS del 2018

Ora per tutti gli amanti delle supercar della Casa di Zuffenhausen non rimane che l’imbarazzo della scelta.