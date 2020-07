AC Cobra: le nuove versioni Series 1 Electric e 140 Charter Edition

Di Dario Montrone giovedì 2 luglio 2020

Tutte le caratteristiche della inedita AC Cobra Series 1 Electric a propulsione elettrica, affiancata dalla nuova versione speciale 140 Charter Edition



Nel corso del prossimo autunno, la gamma della AC Cobra sarà ampliata con le nuove versioni Series 1 Electric e 140 Charter Edition, già in vendita ai rispettivi prezzi di 138.000 sterline e 85.000 sterline (pari a circa 153.000 euro e 94.500 euro). Entrambe le declinazioni hanno lo stesso aspetto del modello originale, introdotto nel lontano 1962.

La nuova AC Cobra Series 1 Electric a propulsione elettrica sarà prodotta in soli 58 esemplari, come gli anni di vita dello storico modello. Il motore elettrico eroga 230 kW o 313 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima continua, mentre il picco di coppia massima ammonta 500 Nm e consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Il pacco delle batterie da 54 kWh, invece, garantisce l'autonomia massima di 150 miglia (pari a circa 240 km) e influisce relativamente sulla massa di circa 1.250 kg. Per quanto riguarda le colorazioni della carrozzeria, saranno disponibili le tinte blu AC electric blue, nero AC electric black, bianco AC electric white e verde AC electric green.

Le caratteristiche della nuova AC Cobra 140 Charter Edition

La nuova AC Cobra 140 Charter Edition, invece, è equipaggiata con il propulsore a benzina 2.3 EcoBoost sovralimentato a quattro cilindri da 355 CV di potenza e 440 Nm di coppia massima, lo stesso della 'muscle car' Ford Mustang. In questa configurazione, la vettura copre lo spunto 0-100 in soli sei secondi, mentre la massa ammonta a circa 1.100 kg. Prodotta anch'essa nell'edizione di lancio da 58 esemplari in serie limitata, avrà la gamma cromatica più ampia rispetto alla suddetta Series 1 Electric.