Sequestrata una Rolls-Royce con gli interni in pelle di coccodrillo

Una Rolls-Royce Phantom, proveniente dalla Russia, è stata sequestrata al Porto di Livorno dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla componente CITES della Guardia di Finanza, perché i suoi interni erano rivestiti di pelle di coccodrillo, appartenente alla specie protetta Crocodylia spp. Il suo viaggio verso Roma è stato, quindi, fermato dalle autorità a Livorno, perché questa vettura grazie al rivestimento del suo abitacolo ha violato la Convenzione internazionale di Washington, che non ammette la commercializzazione a meno di autorizzazioni previste di determinati oggetti di derivazione animale.

Lo stop

Per questa lussuosa auto mancavano le autorizzazioni ed è questo il motivo che ha portato le autorità competenti a procedere con il sequestro dell’auto e alla denuncia dell’importatore. Come spiegato dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Rolls-Royce Phantom in questione è ora in attesa delle determinazioni dell’A.G. circa la possibilità di procedere all’asportazione degli inserti di pelle. “Sono sempre più numerosi i sequestri di merci e oggetti ottenuti con l’utilizzo di specie protette o in via di estinzione, segno che è sempre alta l’attenzione di ADM e GdF per questo genere di reati”, ha scritto la stessa Agenzia in un post pubblicato sul social network Instagram.

Usanza dell’est Europa

L’oggetto del contendere è stata la pelle di coccodrillo – come specificato – ritenuta illegale e ritrovata sui rivestimenti della maggior parte della tappezzeria interna, dai sedili ai braccioli passando per gli inserti delle portiere. Non è una pratica così rara, perché i tuner dell’est Europa, sono avvezzi a questo tipo di usanza, infatti meno di un decennio fa la lituana Dartz ha suscitato l’indignazione di tanti dopo che aveva personalizzato una vettura con la pelle di pene di balena per interni da un milione di dollari. Vedremo se le autorità acconsentiranno alla rimozioni degli interni incriminati o se la vettura dovrà restare ferma ai box.