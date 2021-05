Quando il tuning è orrendo: una BMW X5 rovinata dall’elaborazione

Come tutti i SUV, la BMW X5 ha un look accettabile, ma non certo delle proporzioni da top model. Tra i clienti, ce ne sono alcuni che cercano di migliorarne l’impatto visivo e purtroppo a volte il rimedio è peggiore del male. Il tuning, del resto, ha spesso la capacità di peggiorare l’estetica dei modelli “trattati”. La prova giunge dall’esemplare di cui ci occupiamo oggi, una BMW X5 prima serie, anche se il proprietario ha verosimilmente dei gusti ben diversi dai nostri.

Non sappiamo dove e da chi sia stato elaborato questo modello, ma la foto, recentemente condivisa su Reddit, consegna allo sguardo un oggetto su ruote incredibilmente brutto. Qui, il tuning si è espresso col suo repertorio peggiore, creando una “tela” troppo carica e pesante, dove il concetto di armonia è stato mandato letteralmente in soffitta.

So già che qualcuno, vedendo lo scatto, dirà che si tratta di un’auto “mostruosa”, nell’accezione positiva del termine, ma io sono su posizioni diametralmente opposte. Potere della soggettività. Del resto, un’antica locuzione latina diceva: “De gustibus non est disputandum”. Confesso che guardando a lungo questa BMW X5 mi viene quasi la nausea.

Gli autori della trasformazione sono intervenuti pesantemente, ingrandendo le griglie del “doppio rene”, come vuole il più recente (e discusso) corso stilistico del marchio tedesco. Il paraurti è stato ingigantito, creando una massa frontale imponente e squadrata. Anche i passaruota, gli spoiler e le minigonne laterali sposano linee fortemente geometriche, coerenti con l’interpretazione generale. Il risultato? Un’auto a dir poco bizzarra, impresentabile in una serata di gala o nell’area di sosta di un evento culturale, dove il senso del gusto dovrebbe essere una nota comune ai presenti.

Fonte | Carscoops