Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: ecco l’ultima creazione Bespoke

Il tempo e lo spazio sono qualità considerate un lusso, quasi più delle tecnologie più sofisticate e dei migliori materiali. Rolls-Royce lo dimostra con l’ultima creazione in uscita dalle sue officine di Goodwood, basata sull’esclusiva Phantom EWB, la variante con passo allungato che arriva a 6.092 millimetri di lunghezza.

Il “tocco” di Bespoke Collective

La Rolls-Royce Phantom Privacy Suite è la risposta ad uno dei clienti più esigenti dell’azienda britannica che ha richiesto questa variante della Phantom più simile a una limousine e che è stata creata dalla divisione speciale Bespoke Collective. All’esterno non ci sono grosse novità, dentro però tutto è rivolto alla zona dei sedili posteriori separata dalla zona anteriore con un divisorio in vetro elettro-cromatico. Questo permette di variare l’opacità e mantenere una perfetta visuale del frontale o, al contrario, di oscurarlo completamente.

Un isolamento acustico totale

E se non bastasse ha anche delle “tapparelle” elettriche che, in caso di necessità di privacy totale, chiudono completamente la visuale, isolando anche l’abitacolo dal punto di vista acustico. Se i modelli del marchio offrono già un livello di silenzio praticamente assoluto a bordo, il marchio inglese ha portato questo standard a un nuovo livello utilizzando la tecnologia di smorzamento acustico per ridurre qualsiasi rumore minimo o suono che può raggiungere l’interno, in modo che le conversazioni siano perfettamente limitate ai sedili posteriori. Un citofono è l’unico sistema di comunicazione con i sedili anteriori.

Per questa Rolls Royce Phantom Privacy Suite, Bespoke Collective ha anche ideato un sistema per far passare gli oggetti da una parte all’altra dell’abitacolo attraverso un portello. Il sistema multimediale è infine dotato di due schermi ad alta definizione da 12 pollici, porta HDMI, USB, connessione «MirrorLink» e un hard disk con capacità di 20 GB.