Lamborghini Urus: il tuning Mansory è decisamente vistoso

La Lamborghini Urus è un SUV al quale la personalità e la grinta non mancano di certo. Qualcuno, però, non si accontenta, e spinge ancora più in alto l’asticella. A fare la trasformazione di cui vi parliamo oggi è stato il tuner tedesco Mansory, su specifica richiesta di un cliente del Qatar. Il risultato è esagerato. Tutto il lavoro, infatti, ha puntato sull’aggressività, mettendo al bando l’eleganza. Tema che, evidentemente, non appassionava chi ha commissionato l’elaborazione.

Scorrendo le immagini si nota un fiorire di appendici vistose, che rendono l’insieme molto appariscente. Diciamo che, con una Lamborghini Urus così conciata, presentarsi alla Prima della Scala non sarebbe la cosa migliore da fare. Ben altri gli obiettivi del cliente e di chi ha eseguito il tuning. Diversi dei nuovi elementi estetici sono in fibra di carbonio, per non gravare sul peso e per dare un tocco ancora più esotico alla proposta. L’opera di corposa personalizzazione del SUV di Sant’Agata Bolognese ha interessato anche l’abitacolo, dove la tinta dominante è un vivace viola, che avvolge gli elementi in pelle e in Alcantara.

Tale scelta cromatica si abbina a quella eseguita per alcuni dettagli esterni e risulta coerente con lo spirito generale dell’interpretazione che Mansory ha dato a questa Lamborghini Urus. In un quadro del genere, non poteva mancare neppure una cura vitaminizzante del motore, nonostante le credenziali al top dell’unità offerta di serie dalla casa del “toro”. Così la potenza massima del V8 biturbo da 4 litri passa dai 650 cavalli iniziali agli 850 cavalli del modello trattato dal tuner tedesco. Al momento non si hanno indicazioni sul prezzo e sulle prestazioni, ma penso che siano in linea con la natura estrema del prodotto.