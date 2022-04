RX Italia 2022, Maggiora: risultati, gare e classifiche

Sono stati quasi 150, compresi gli iscritti al Campionato Svizzero Autocross, i piloti che nel weekend di Pasqua si sono dati battaglia lungo l’impegnativo percorso della Offroad Arena di Maggiora (Novara), tempio nazionale del cross a due ed a quattro ruote, dove si è svolto il secondo round stagionale con la serie tricolore “a ruote sporche”.

Un evento salutato da due splendide giornate di sole quasi estivo, che ha dato ragione al numeroso pubblico presente sugli spalti – a testimonianza del notevole interesse che il Rallycross suscita fra gli appassionati di questa entusiasmante disciplina – e ha divertito gli spettatori con i duelli e gli spettacolari sorpassi “ruota a ruota”, autentico “marchio” della specialità e che anche in questa occasione sono stati elargiti in abbondanza.

Rallycross Maggiora: ecco com’è andata

RX5-Supercar

La categoria che annovera fra i protagonisti Gian Maria Gabbiani – trionfatore nel primo atto di stagione, che era andato in scena il 19 e 20 marzo all’Ittiri Rally Arena – è stata contrassegnata dalla vittoria di Werner Gurschler, su Skoda Fabia R5. Il driver altoatesino, al proprio debutto, ha fatto segnare un tempo di 4’49”619 sui sei giri della finale. La “due giorni” di Maggiora della categoria RX5/Supercar è stata all’insegna della elevata spettacolarità, tanto nelle quattro sessioni di qualifiche quanto nella finale. Gurschler ha tenuto a bada un altro “deb” di lusso, il “padrone di casa” (è il patron di Maggiora Park) Stefano Avandero (anch’egli su Skoda Fabia R5).

In terza posizione ha concluso Maurizio Rossi (Hyundai i20), anche lui all’esordio. Gian Maria Gabbiani, sulla Skoda Fabia R5 del Team MFT Motors sponsorizzata anche da Autoblog.it, ha chiuso la Q1 in terza posizione dietro Avandero e Gurschler, ha staccato il miglior tempo in Q2, Q3 e Q4, ed ha terminato la finale al quarto posto, riuscendo comunque a raccogliere 16 punti complessivi contro i 15 di Gurschler, i 14 di Rossi e i 13 di Avandero.

Nella categoria Supercar, vincitore è Michele Andolina (“The Professor”), su Fiat Grande Punto, con un tempo di 5’23”769. In seconda posizione ha terminato Rosario Corallo (Subaru Impreza), già vincitore di categoria ad Ittiri.

STC-Super1600

Quattro primi posti nelle quattro sessioni di qualifiche e vittoria in finale per Paolo “Popy” Barbieri, in perfetto feeling con la sua Citroen C2 nella categoria STC-S1600: il suo tempo staccato nei sei giri della finale (5’10”605) gli ha permesso di regolare Marco Valsesia (Citroen Saxo) e Daniele Delfino (anch’egli su Citroen Saxo).

Nella classe mista Super1600-STC, Marco Valazza – rimasto senza l’unico avversario Armando Tocchio – ha riportato il primo posto con un tempo di 5’18”925, davanti a Marco Nicolini (Citroen AX) primo nella STC -2000, e ad Arianna Corallo (Opel Astra STC -2000), quest’ultima protagonista fra le Supertouringcars nel primo round di stagione ad Ittiri.

Kartcross

Fra le “cavallette”, la firma del vincitore porta il nome di Christian Tiramani (Planet Kart Cross), che con un’ottima partenza ha conquistato la prima posizione nella finale per non lasciarla più: 4’41”383 il tempo finale del romagnolo che ha preceduto Maicol Giacomotti (Planet Kart Cross) e il vincitore del Round 1 Marcello Gallo (Lifelive TN5). Da segnalare, nella prima giornata del weekend di Pasqua a Maggiora, l’incidente occorso a Daniele Caronelli durante le prove libere: trasportato in ospedale a Novara, è stato operato alla schiena. L’intervento, riferiscono i promoter della serie, è riuscito bene: Caronelli potrà ristabilirsi completamente.

RX ITALIA 2022: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Archiviati i primi due atti (Ittiri e Maggiora), il Campionato Italiano Rallycross 2022 resterà nella medesima location novarese, ma da percorrere in senso inverso, per la terza tappa dell’RX Italia 2022. Successivamente, sarà la volta della collaudatissima pista di Castelletto di Branduzzo (valevole anche per il Campionato Europeo della zona centrale). Dopo la pausa estiva, i motori torneranno a rombare ad Ittiri, all’inizio di settembre, nella penultima tappa di un Campionato che vivrà il proprio gran finale a Maggiora, in un weekend conclusivo che sarà nuovamente valevole per l’Europeo.