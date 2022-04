Roma: anziano muore per infarto, in tasca ha chiavi di Ferrari, Mercedes, Cadillac e 300mila euro

Un vero e proprio mistero quello accaduto nel quartiere Olgiata di Roma: è stato trovato un vero e proprio “tesoro” nelle tasche di un 80enne morto il 6 aprile scorso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’uomo portava infatti con sé 12mila euro in contanti, 300mila euro in assegni e chiavi di auto di lusso da far invidia ad un garage di un calciatore o una star della musica. Tra le chiavi ritrovate c’erano quelle di una Ferrari, una Mercedes e di una Cadillac.

L’anziano signore aveva avuto un malore nella sua abitazione situata in un quartiere di Roma nord, successivamente è stato portato d’urgenza in ospedale dove è deceduto a causa di un infarto. Il ritrovamento tra i beni del defunto ha spinto i medici ad avvertire le Forze dell’Ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza denaro e chiavi delle auto di lusso, in attesa di fare chiarezza su quanto successo.

La Polizia ha fatto sapere che incaricherà un notaio che avrà il compito di trovare gli eventuali eredi del ricco signore. Poco chiara anche la questione relativa al ritrovamento delle chiavi di auto di lusso: secondo le indiscrezioni trapelate, durante le indagini sono state trovate in un box anche altre auto intestate all’uomo, tra cui una Suzuki. Come già accennato, ora sarà compito delle autorità risalire agli eredi dell’anziano: sembra che l’uomo non avesse figli e che viveva solo con la moglie che sarà ascoltata dagli inquirenti appena possibile.