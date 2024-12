Rolls-Royce accoglie a Goodwood la Principessa Reale per una storica visita

Un marchio nobile come Rolls-Royce si lega in modo naturale all’aristocrazia. Non stupisce, quindi, che il sito produttivo di Goodwood sia stato scelto per la sua prima visita ufficiale dalla Principessa Reale Anna, seconda dei quattro figli della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo.

La sorella di Re Carlo III, sovrano del Regno Unito, ha scritto in tal modo una pagina importante nel libro delle celebrazioni per il 120° anniversario del marchio dello “Spirito d’Estasi”. Nella circostanza, Sua Altezza Reale ha fatto un tour completo del Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence Rolls-Royce, scoprendo la qualità dell’artigianato e dell’ingegneria aziendale.

La graditissima ospite è stata informata sul progetto di ampliamento dell’azienda attualmente in corso e sui piani di sviluppo futuri, anche nella prospettiva green, che tanto piace a Re Carlo III. Comprensibile la gioia del management e dei dipendenti della casa di Goodwood, espressa per bocca dell’amministratore delegato Chris Brownridge: “Siamo onorati della visita della Principessa Reale, che avviene in un momento cruciale della nostra storia, mentre ci imbarchiamo nel più grande investimento in strutture e capacità produttive da quando abbiamo iniziato a costruire automobili qui nel 2003”.

La Principessa Reale Anna, in questa sua trasferta a Goodwood, è stata raggiunta da vari dignitari, per onorare al meglio la nobiltà della sua presenza. Il tour dello stabilimento ha toccato aree chiave dietro le quinte, come il Surface Finish Centre, il reparto Bespoke & Starlight Headliner, le aree Assembly, Interior Trim e Interior Surface Centre e la struttura Test & Finish.

A ogni tappa, la Principessa Reale ha incontrato dirigenti e lavoratori, che hanno spiegato come la miscela fra materiali, processi e abilità artigianali contribuiscano a creare delle auto da sogno, simbolo di eccellenza in ogni angolo del mondo. Ricordiamo che oltre 2.500 persone lavorano presso lo stabilimento Rolls-Royce, a Goodwood, ma l’azienda supporta oltre 7.500 posti di lavoro nella sua più ampia catena di fornitura.

Uno studio del 2023 della London School of Economics ha rilevato come il marchio dello “Spirito d’Estasi”, tenendo conto anche dell’indotto, contribuisca all’economia del Regno Unito per oltre mezzo miliardo di sterline ogni anno. Davvero tanto. A fine tour, Sua Altezza Reale ha svelato una targa commemorativa della sua visita e ha firmato il libro degli ospiti. Un bel sigillo per Rolls-Royce.