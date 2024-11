Rolls-Royce Ghost in stile auto da rally: drifting in montagna | Video

La Rolls-Royce Ghost appartiene a una famiglia automobilistica di altissimo livello. Qui si è nell’Olimpo della specie, in termini di lusso ed aristocrazia. In genere le opere dello “Spirito d’Estasi” non suscitano istinti racing, ma quando al volante c’è un grande manico come l’appassionato collezionista e pilota “PowerslideLover”, anche gli schemi più rituali vengono scardinati.

Può così accadere che una vettura della casa di Goodwood venga portata in montagna, per degli scenografici drifting fra i tornanti. Il video mostra l’azione, sempre molto fluida, che è in grado di produrre. La padronanza del mezzo è esemplare, del resto parliamo di uno straordinariamente capace al posto guida. Vedere una Rolls-Royce Ghost derapare in curva in questo modo è qualcosa che si spinge oltre l’immaginazione, portando i sensi verso nuovi confini, oltre le barriere che gli stessi si erano creati, per stratificazione storica.

Doveroso sottolineare come imprese del genere non vadano imitate, specie su strada, dove bisogna avere buon senso e rispetto per le norme del codice. Altri contesti sono più appropriati, se si è bravi al volante e si vuole vivere l’esperienza in piena sicurezza. Meglio, però, usare le auto dello “Spirito d’Estasi” con passo elegante e regale, muovendosi ad andatura blanda, come impone il protocollo, anche se l’energia sotto il cofano motore è alta. Qui parliamo di 601 cavalli, erogati da un V12 biturbo di grande silenziosità. Con questa scuderia ad animarne la danze, la Rolls-Royce Ghost regala un’accelerazione molto incisiva, a dispetto del peso, ma il suo spirito non è quello di un’auto da rally o da pista.