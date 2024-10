Rolls-Royce Phantom Goldfinger: l’omaggio dorato a James Bond

Per il sessantesimo anniversario del celebre film di James Bond, Goldfinger, Rolls-Royce Motor Cars presenta la Phantom Goldfinger, una Phantom Extended dal lusso unico e raffinato, che incarna il leggendario stile britannico e l’artigianalità del marchio. Questo modello esclusivo è stato realizzato come omaggio alla Phantom III Sedanca de Ville del 1937, guidata dal villain Auric Goldfinger nel film, e offre dettagli in oro mai visti prima su una vettura Rolls-Royce.

Il team di progettazione ha scelto l’oro 18 e 24 carati per esaltare l’essenza sofisticata di questa vettura. Al centro della consolle, una scultura in oro massiccio 18 carati raffigura una “Speedform” del modello Phantom, simbolo di eccellenza artigianale e lusso ineguagliabile. Questo dettaglio, meticolosamente progettato, simboleggia la tradizione Rolls-Royce di realizzare automobili che vanno oltre il semplice concetto di mezzo di trasporto.

Anche la famosa “Spirit of Ecstasy”, la leggendaria mascotte alata, ha ricevuto un trattamento speciale: ora è placcata in oro 18 carati, un omaggio al contrabbando d’oro che caratterizza la trama di Goldfinger. La precisione del processo di placcatura ha richiesto una base in argento massiccio, garantendo un effetto dorato impeccabile.

All’interno dell’abitacolo, i dettagli in oro massiccio proseguono: dai pannelli delle porte alle bocchette dell’aria, ogni elemento è stato arricchito con lussuosi inserti dorati, mentre le piastre battitacco presentano incisioni nel font originale del film. Un’altra opera d’arte è rappresentata dalla Gallery della Phantom Goldfinger, che riproduce in acciaio e oro la mappa del Furka Pass, nelle Alpi svizzere, dove 007 inseguì il villain.

La spettacolarità della Phantom Goldfinger è esaltata dal tetto con Starlight Headliner, che riproduce fedelmente il cielo stellato sopra il Furka Pass l’11 luglio 1964, data delle riprese finali. Infine, i tavolini da picnic in legno sono intarsiati con mappe di Fort Knox in oro 22 carati, un ulteriore tributo alla trama del film. Questa Phantom non è solo un’automobile, ma un vero capolavoro, creato per celebrare un’icona del cinema e il lusso Rolls-Royce senza tempo.