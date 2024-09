Rara Rolls-Royce Silver Cloud III by Mulliner al Goodwood Revival 2024

Un raro esemplare di Rolls-Royce Silver Cloud III è il fulcro della presenza del marchio dello “Spirito d’Estasi” all’evento di casa: il famoso Goodwood Revival, che andrà in scena fino a domani nel West Sussex (Regno Unito). Stiamo parlando di una vettura con allestimento speciale, curato dalla carrozzeria Mulliner Park Ward. Si ritiene che soli 100 esemplari della specie siano nati in questo modo. Facile intuire l’interesse suscitato nella kermesse d’oltremanica, non foss’altro che per la rarità.

Rifinita in verde Brewster con interni in pelle rosso bordeaux, questa auto di lusso è alimentata da un motore V8 aspirato da 6.2 litri di cilindrata, costruito a mano da sapienti maestranze, con formazione di lungo corso. Da un certo punto di vista ha il sapore di una creatura eccentrica, allineata allo spirito nostalgico e glamour del Goodwood Revival, che celebra in modo passionale la moda e la cultura degli anni ’40, ’50 e ’60.

In questo arco cronologico, Rolls-Royce produsse alcuni dei gioielli più memorabili della sua lunga storia, tra cui la Silver Cloud III. Per rappresentare il modello, i vertici della casa dello “Spirito d’Estasi” hanno scelto un esemplare carrozzato ad hoc, che onora la tradizione della personalizzazione in voga in quel tempo, poi ripresa in modo convinto nell’era moderna. Il tutto nell’anno del 120° compleanno aziendale.

Sotto il cofano anteriore di questa Rolls-Royce carrozzata da Mulliner Park Ward pulsa, come dicevamo, un motore ad 8 cilindri. La sua potenza massima è di 210 CV, scaricati sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico a quattro velocità. Senza nulla togliergli, sono però altri aspetti dell’auto in questione a guadagnare la scena, anche al Goodwood Revival 2024.