Rolls-Royce Cullinan galleggia come una barca sulle acque di New York | Video

Contro la furia della natura si è tutti impotenti, specie su strada. Il video odierno sembra confermarlo. Protagonista delle riprese è una Rolls-Royce Cullinan, costretta a fare i conti, alla stessa stregua di auto ben più popolari, con gli allagamenti ultimamente registrati a New York e nel New Jersey.

La foga dell’acqua e la sua densità di accumulo fanno letteralmente galleggiare il SUV full-size della casa dello “Spirito d’Estasi”, come se fosse una leggera barchetta, a dispetto dei 2.660 kg a secco. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Siamo fiduciosi, perché il canale dove è stato caricato il filmato si occupa di incidenti non gravi o fatali. Nei fotogrammi si nota anche un bus che attraversa il fiume d’acqua, seppure a fatica, aiutato dal peso maggiore e da altre caratteristiche strutturali.

La Rolls-Royce Cullinan, invece, fluttua sul liquido. Immagino lo spavento di chi stava a bordo. In casi del genere, la lussuosa esecuzione dell’abitacolo e il comfort di altissimo livello non aiutano a sentirsi meglio. Il primo pensiero, infatti, a prescindere dal costo e dallo sfarzo del mezzo che si conduce, è quello di trarsi in salvo.

Ricordiamo che la Rolls-Royce Cullinan è in produzione dal 2018. Questo SUV, generosamente dimensionato, ha spinto verso nuovi lidi la gamma del marchio inglese, ma non fa impazzire esteticamente, essendo privo del fascino stilistico delle berline della stessa famiglia. Sotto il cofano anteriore libera la sua energia un motore V12 biturbo da 6.749 centimetri cubi di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 571 CV. Quanto basta a spingere il modello da 0 a 100 km/h in 5.2 secondi, garantendo una spinta incisiva anche oltre, fino alla punta velocistica di 250 km/h, limitata elettronicamente.