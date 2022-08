Rolls-Royce Cullinan “Yachting Edition”: tuning extralusso

La Rolls-Royce Cullinan è stata sottoposta a un processo di elaborazione firmato Carlex Design. Il frutto del lavoro è la variante “Yachting Edition“, in qualche modo ispirata al lusso più estremo dell’universo nautico. Lo sfarzo, così, guadagna altro tono, raggiungendo vette ancora più alte. Il tuner polacco solitamente focalizza le proprie attenzioni sugli abitacoli delle auto: a queste modifiche deve la quota più rilevante della sua fama. Qui, però, gli interventi sono partiti dall’abito del blasonato SUV inglese.

Un look che non passa inosservato

La carrozzeria ha guadagnato una combinazione cromatica di forte presa scenica, ma raffinata. I pannelli inferiori in argento spazzolato si coniugano alla verniciatura nera lucida delle restanti parti, per una miscela che non lascia certo indifferenti. I cerchi ruota personalizzati da 22 pollici, scelti da Carlex Design per questa particolare Rolls-Royce Cullinan, completano il look nel segno della coerenza. Ottimo l’innesto visivo delle pinze dei freni di colore nero, con la scritta Yachting Edition a contrasto. Il trattamento dell’involucro lascia intuire il taglio espressivo scelto per gli interni, rivisti in modo significativo.

L’abitacolo di questa Rolls-Royce Cullinan

Nuovi i sedili, che sposano un lessico molto particolare e moderno, adeguatamente valorizzato dai rivestimenti in pelle tra il bianco sporco e l’argento. Lo stessa nuance si ritrova nel rivestimento dei pannelli delle porte, del volante, della cornice del cruscotto. Il particolare cromatismo si miscela felicemente con il marrone dei pellami scelto per rifinire il resto dell’abitacolo. Certo, la sobrietà è un’altra cosa, ma il risultato è notevole, in termini di presa scenica e di capacità di comunicare il lusso delle lavorazioni e dei materiali. Legnami preziosi e Alcantara completano degnamente l’opera, nel segno dello sfarzo.

Una vettura potente ed esclusiva

Al momento non è stato divulgato il costo di questo tuning eseguito da Carlex Design sulla Rolls-Royce Cullinan, ma possiamo immaginare che la cifra da aggiungere al prezzo di listino dell’auto d’oltremanica, per ottenere la “Yachting Edition”, non sia contenuta. Ricordiamo che il SUV full-size inglese, in produzione dal 2018, gode della spinta di un motore V12 biturbo da 6.75 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 571 cavalli a 5000 giri al minuto, con una coppia di 627 Nm a 1600 giri al minuto. Il prezzo? Lo stesso di un appartamento.

Rolls-Royce Cullinan “Yachting Edition” Guarda le altre 5 fotografie →

Fonte | Carscoops

Immagini | Carlex Design