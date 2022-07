Muoversi su una Rolls-Royce Cullinan può attirare molta attenzione, specialmente in posti dove le limousine di lusso inglesi sono rare. Naturalmente in città come Miami, Los Angeles o New York, sono probabilmente più diffuse. Tenendo conto di ciò il tuner DMC ha creato un nuovo pacchetto per la Cullinan che la farà sicuramente risaltare ancora di più. È giustamente chiamata Rolls-Royce Cullinan Emperor DMC.

Rolls-Royce Cullinan Emperor DMC: body-it in carbonio

Molti considerano la Cullinan come la migliore Rolls possibile. Riesce a portare infatti lo stile del marchio inglese in una forma SUV, ma nonostante ciò DMC l’ha comunque rimodellata. La sorprendente carrozzeria in fibra di carbonio accentua la parte anteriore del veicolo. Un nuovissimo cofano, anch’esso in carbonio, si distingue dalla finitura in vernice Cherry Red e altri dettagli in carbonio rifiniscono i passaruota dandole un tocco più aggressivo.

Passaruota allargati e cerchi da 24 pollici

DMC non è stato insipido con le modifiche widebody e infatti i passaruota sono solo 4 mm più larghi su ciascun lato rispetto all’auto standard. Una minigonna laterale modificata ha poi un effetto aerodinamico funzionale che attenua il flusso d’aria e allo stesso tempo fa sembrare il SUV più basso. A completare quei passaruota ci sono ruote PUR da 24 pollici realizzate in lega di alluminio appositamente per questo modello.

Rolls-Royce Cullinan Emperor DMC: l’upgrade meccanico

Originariamente spedito con 571 CV (425 kW) e 626 lb-ft (850 Nm) di coppia, Questa DMC Emperor sviluppa 615 CV (+46 CV) e 955 Nm di coppia (+55 Nm) grazie a una messa a punto della centralina elettronica e a un nuovo scarico sportivo.

Naturalmente gli interni non sono lasciati al caso. Un set completamente nuovo di rivestimenti in pelle è dotato di cuciture rosso ciliegia in tinta con il colore della vernice esterna. DMC non ha annunciato alcun prezzo ma, probabilmente, in pochi se la potranno permettere.