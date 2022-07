Muoversi su una Rolls-Royce Cullinan può attirare molta attenzione, specialmente in posti dove le limousine di lusso inglesi sono rare. Naturalmente in città come Miami, Los Angeles o New York, sono probabilmente più diffuse. Tenendo conto di ciò il tuner DMC ha creato un nuovo pacchetto per la Cullinan che la farà sicuramente risaltare ancora di più. È giustamente chiamata Rolls-Royce Cullinan Emperor DMC.