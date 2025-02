La genialità non conosce confini, soprattutto quando si tratta di motori. Ne è un esempio lampante la storia dell’Alfa Romeo Alfasud Sprint, un’auto che negli anni ’90 ha rivoluzionato il mondo del rally grazie a una trasformazione audace e innovativa: l’innesto di un potente motore V8 Ferrari da 3,0 litri, derivato da una Ferrari 308.

Questa straordinaria opera d’ingegneria è il frutto del talento e della visione del pilota britannico Andrew Burton. Con una fusione unica tra le caratteristiche di due auto incidentate, Burton ha dato vita a un progetto ispirato alla leggendaria Alfa Romeo Sprint 6C, un prototipo del Gruppo B mai entrato in produzione.

In occasione del centesimo compleanno del Brecon Motor Club, nel Galles, è riapparsa, dopo anni d’oblio in una fattoria inglese, una vettura da rally molto particolare. uesto gioiello del motorsport è tornato alla luce. Utilizzata in numerosi rally d’Oltremanica tra il 1986 e il 1996, la vettura è stata affettuosamente soprannominata “Franken-car” dagli appassionati, che alimentano le speranze di un suo possibile ritorno alle competizioni.

L’auto è un vero capolavoro di ingegneria automobilistica: le sospensioni posteriori sono state adattate da una Ford RS200, mentre il cofano proviene da una Opel Manta 400. Il cuore pulsante della vettura è il motore Ferrari da 252 cavalli, accoppiato a un cambio manuale a cinque marce dai rapporti ravvicinati. Questa combinazione ha garantito prestazioni mozzafiato e un sound unico e inconfondibile.

Tra il 1986 e il 1996, Burton ha dominato i tracciati britannici con questa creazione unica, fino a un tragico incidente che ha causato l’esplosione del motore durante una gara particolarmente impegnativa. Da quel momento, l’auto è stata relegata in un fienile, dove è rimasta dimenticata per ben 28 anni.

Questa Alfasud Sprint modificata non è solo un’auto da rally, ma un’autentica testimonianza di come passione, ingegno e coraggio possano dare vita a creazioni in grado di lasciare un segno indelebile nella storia del motorsport.