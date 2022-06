Ribaltamento con impuntamento per un SUV dopo una collisione [Video]

Ribaltamento con impuntamento in una strada di Brooklyn, a New York. Protagonista della disavventura un SUV Lexus. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube di Bad Drivers of New York City. Nei fotogrammi acquisiti dalla telecamera di sicurezza si nota l’auto giapponese impegnata ad attraversare un incrocio, con traffico quasi nullo e luci del semaforo verdi per il suo guidatore.

Ribaltamento con impuntamento: il SUV messo KO

Nessuno avrebbe potuto immaginare che una scena apparentemente fluida e tranquilla, in pochi istanti potesse trasformarsi in qualcosa di radicalmente diverso. Per una ragione incomprensibile, infatti, il SUV Lexus pizzica l’angolo posteriore sinistro di un altro Sport Utility Vehicle parcheggiato a destra. Quest’ultimo ha fatto da perno per far ruotare a terra il mezzo responsabile, suo malgrado, del parziale tamponamento.

Distrazione o altro?

Si tratta di un tipico caso di ribaltamento con impuntamento. Con un’auto più bassa non sarebbe successo nulla del genere, ma qui il baricentro alto ha fatto la differenza, in negativo. È bastato un contatto apparentemente lieve per far finire al tappeto il lussuoso mezzo nipponico. Ci si chiede cosa stesse facendo il conducente del SUV Lexus al momento del crash, visto che la sua corsia era perfettamente libera. I colleghi di Carscoops ipotizzano una possibile distrazione connessa all’uso del telefono o del sistema di navigazione, ma le ragioni potrebbero essere altre.

Come è andata a finire?

Nel ribaltamento stava per essere coinvolta un’auto di passaggio, che ha evitato di un soffio l’ostacolo fisico trovato improvvisamente davanti. Il suo guidatore, dopo aver parcheggiato, è subito corso verso il mezzo a terra, per prestare soccorso a chi stava a bordo. Non sappiamo se ci siano stati dei feriti, ma la velocità relativamente bassa dell’incidente e del ribaltamento lascia fiduciosi su un buon epilogo su questo fronte.