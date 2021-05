Renault: primo contatto con la nuova gamma 2021 di veicoli commerciali e multispazio

Per la nuova gamma 2021 di veicoli commerciali, Renault si è affidata allo slogan “Carichi d’ingegno”: una filosofia attraverso cui la “Marque à Losange” intende rinnovare la propria notevolissima esperienza nel settore Van e Multispazio – per trasporto persone e trasporto merci – in funzione dell’evolversi delle esigenze di un mercato – privati, PMI, artigiani, aziende di gestione flotte, e-commerce – che richiede in misura sempre più sentita una nuova generazione di veicoli all’insegna della più ampia modularità di impiego. “Voci” che si concretizzano nel debutto commerciale della terza generazione di Renault Kangoo e Kangoo Van, del nuovo Renault Express Van e Renault Trafic Passenger (minibus) e SpaceClass.

I prezzi di listino

Renault Kangoo 2021 : da 25.000 euro (commercializzazione: luglio 2021);

: da 25.000 euro (commercializzazione: luglio 2021); Renault Kangoo Van 2021 : da 18.000 euro IVA esclusa (commercializzazione: giugno 2021);

: da 18.000 euro IVA esclusa (commercializzazione: giugno 2021); Renault Express Van 2021: da 13.890 euro IVA esclusa.

E per il 2022 si punta sull’offerta “zero emission”

In fase di “lancio” commerciale, la nuova gamma di veicoli commerciali Renault per trasporto persone e merci si articola sulle “convenzionali” motorizzazioni endotermiche (benzina e ciclo diesel). C’è tuttavia un occhio al “nuovo che avanza”, inteso come elettrificazione “spinta” pensata per agevolare le consegne “last mile” anche nelle aree urbane vietate al traffico dei veicoli a motore termico: nel 2022 debutteranno due versioni ad alimentazione 100% elettrica, ovvero Renault Kangoo Van E-Tech (che sarà anch’esso disponibile in due versioni di passo e con batteria agli ioni di litio da 44 kWh di capacità, per un’autonomia massima di 265 km a ciclo WLTP) e Renault Master ZE.

Dove vengono prodotti

Per la produzione di Renault Kangoo e Kangoo Van, la “Marque” si affida allo stabilimento di Meubeuge (aggiornato, con un investimento di 450 milioni di euro, con l’introduzione di una nuova linea di pressa High Speed XXL, 630 nuovi robot nel reparto Carrozzerie, nuovi sistemi automatizzati ed una nuova linea di controllo qualità nel reparto Verniciatura, un aggiornamento degli impianti sulla linea di montaggio con approvvigionamento componenti in full-kitting ed una nuova linea di allestimento), già dotato di un reparto di assemblaggio batterie – con operazione di installazione degli accumulatori nelle linee di assemblaggio – in previsione dell’arrivo della configurazione “zero emission” E-Tech Electric ad inizio 2022. Renault Express Van viene assemblato negli impianti di Tangeri (Marocco), uno dei simboli della nuova politica industriale “carbon neutral” di Renault, in cui dal 2008 sono stati prodotti più di 1,8 milioni di veicoli (attualmente vi avviene la produzione della lineup Dacia), espressamente aggiornato nei reparti Carrozzerie, verniciatura ed Allestimento cockpit specificamente per il debutto di Express Van 2021. La produzione di Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021 avviene nelle linee di montaggio di Sandouville, inaugurate nel 1964 e che nel 2020 hanno assemblato 106.930 unità di Trafic (più di 800.000 i veicoli prodotti secondo le più recenti rilevazioni).

Kangoo e Kangoo Van

Il ritorno del fortunatissimo veicolo multispazio della “Marque à Losanges” sul mercato (pronto a celebrare i venticinque anni dall’esordio della prima generazione, che avvenne nel 1997: l’anniversario cadrà dunque nel 2022, e sarà contrassegnato dall’arrivo della declinazione 100% elettrica) si accompagna con una doppia proposta: il modello per trasporto persone (cinque posti, e la ben conosciuta ampia disponibilità di vani portaoggetti che contraddistingue la più recente produzione di veicoli commerciali Renault) e la configurazione Van, che fra l’altro porta in dote il sistema “Open Sesame by Renault”, cioè l’apertura laterale da quasi un metro e mezzo (1.446 mm) grazie all’eliminazione del montante centrale, nonché il modulo “Easy Inside Rack” pensato per sfruttare lo spazio di carico in altezza.

Corpo vettura

All’esterno, la terza generazione di Renault Kangoo presenta uno stile che si avvicina al più recente linguaggio espressivo del marchio: il cofano anteriore appare più orizzontale e viene attraversato da alcune scalfature utili a conferirgli maggiore robustezza strutturale, un nuovo disegno delle fiancate, una nuova integrazione della finestratura laterale con gli inserti in nero lucido (compresi i gusci degli specchi retrovisori), numerosi dettagli a finitura cromata, i gruppi ottici Full Led fin dal primo livello di allestimento, passaruota più ampi. Le medesime novità si incontrano sull’allestimento Van.

Kangoo Van 2021: dimensioni esterne

Lunghezza: 4,48 m;

Larghezza: 2,16 m (specchi retrovisori compresi);

altezza massima: 1,86 m;

Passo: 2.716 mm;

Altezza libera da terra: 169 mm;

Sbalzo anteriore: 960 mm;

Sbalzo posteriore: 810 mm;

Carreggiata anteriore: 1.584 mm;

Carreggiata posteriore: 1.596 mm;

Altezza del ripiano di carico posteriore dal suolo: 635 mm;

Altezza della soglia di carico posteriore: 1.115 mm;

Larghezza porta “Open Sesame” laterale: 1.446 mm.

Abitacolo

Il layout interno, ovviamente improntato alla funzionalità, segnala l’ampio angolo di apertura delle porte anteriori (90 gradi) e le due porte laterali scorrevoli da 615 mm di larghezza ciascuna. Il sedile per passeggero anteriore è ripiegabile: soluzione, quest’ultima, funzionale alla più ampia modularità di impiego, e che si abbina alla panchetta posteriore ribaltabile e trasformabile in pianale piatto (gli schienali sono ovviamente frazionabili, lo schema è 1/3-2/3), tanto da poter disporre di 2,7 m di lunghezza utile a livello del piano di carico. Per Kangoo Van, nella fase di debutto commerciale viene proposto in configurazione a due posti (più avanti esordirà la versione tre posti con opzione del doppio sedile passeggero trasformabile in ufficio mobile).

Dimensioni interne

Larghezza abitacolo: 1.525 mm;

Larghezza del vano di carico tra le due fiancate: 1.570 mm;

Larghezza del vano di carico fra i passaruota posteriori: 1.248 mm;

Altezza del vano di carico a filo del padiglione: 1.215 mm;

Lunghezza del vano di carico alla paratia divisoria: 1.810 mm;

Volume di carico massimo: 3,8 metri cubi.

Equipaggiamenti

La dotazione hi-tech di Renault Kangoo 2021 presenta il nuovo modulo infotainment Renault Easy Link con display touch centrale da 8” e funzione Smartphone Replication (con o senza navigazione), e ben 14 dispositivi di ausilio attivo alla guida di serie, fra i quali ci sono la frenata attiva d’emergenza, il Cruise Control con frenata in discesa, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il dispositivo di monitoraggio attivo degli angoli ciechi. Dal canto suo, Kangoo Van viene equipaggiato, fra gli altri, anche con lo specchio retrovisore Wide View Mirror grandangolare (che permette ai conducenti, anche dei veicoli lamierati, di ottenere una visibilità ottimale nell’angolo cieco a destra), ed il sistema attivo di controllo angoli morti ed il Rear View Assist di controllo visuale posteriore.

Motorizzazioni

Renault Kangoo e Kangoo Van 2021 vengono equipaggiati con le unità motrici benzina TCe e diesel Blue dCi, declinate nelle versioni TCe 100 FAP, TCe 130 FAP, Blue dCi 75, Blue dCi 95, Blue dCi 115 (Kangoo) e, specificamente per l’allestimento Van, anche TCe 130 FAP e TCe 130 FAP Ecoleader.

Renault Express Van

“Erede” di Dacia Dokker, del quale sostanzialmente riprende l’impostazione esteriore, il van di media gamma Renault esordisce sul mercato con prezzi di listino che partono da 13.980 euro (IVA esclusa).

Corpo vettura: stile ed ingombri

All’esterno, il nuovo Express Van mette in evidenza gli stilemi propri dell’attuale generazione Renault: frontale più dinamico, calandra rialzata con finitura cromata, cofano più ampio, gruppi ottici con un’aggiornata firma luminosa C-Shape. Le tinte carrozzeria proposte sono cinque.

Dimensioni esterne

Lunghezza: 4,39 m;

Larghezza: 2,08 m (specchi retrovisori compresi);

Altezza massima: 1,89 m;

Passo: 2.812 mm;

Carreggiata anteriore: 1.488 mm;

Carreggiata posteriore: 1.478 mm;

Sbalzo anteriore: 851 mm;

Sbalzo posteriore: 730 mm;

Altezza libera da terra: 160 mm;

Altezza dal suolo del ripiano di carico: 569 mm;

Altezza della soglia di carico: 1.100 mm.

Abitacolo e capacità di carico

In virtù del lungo interasse, Renault Express Van 2021 offre un notevole sviluppo in senso longitudinale del vano posteriore: oltre 1,9 m di lunghezza (con la paratia completa). Le operazioni di carico vengono agevolate dalla presenza della porta laterale scorrevole da 716 mm di larghezza. Il volume di carico varia fra 3,3 e 3,7 metri cubi (valore più elevato nel proprio segmento di appartenenza), con una portata utile di, rispettivamente, 780 kg (versioni a benzina) e 650 kg (diesel). La larghezza del vano posteriore è di 1.416 mm tra le due fiancate e 1.170 mm fra i passaruota posteriori. L’equipaggiamento comprende inoltre tredici vani portaoggetti (per un volume totale di 48 litri), il sistema di ricarica ad induzione per smartphone e 4 prese da 12V.

Le dotazioni

I sistemi di ausilio attivo alla guida sono dodici: avviso della distanza di sicurezza, regolatore e limitatore di velocità con assistenza alla frenata in discesa, Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go, assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale, Easy Park Assist, Rear View Assist con display da 7”, frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento pedoni, ciclisti ed altri veicoli, sistema Trailer Swing Assist (collegato all’Esc) di controllo stabilità del rimorchio, Extended Grip, Parking Camera con proiezione dell’immagine integrata nello schermo infotainment o nello specchio retrovisore interno, e tre livelli di infotainment: impianto audio Radio Connect R&Go, e sistema multimediale Renault Easy Link con e senza navigazione

I motori

L’assortimento di unità motrici previste per Renault Express Van 2021 si articola sulle versioni benzina e turbodiesel TCe 100 FAP, Blue dCi 75, Blue dCi 75 Ecoleader, Blue dCi 95.

Renault Trafic Passenger e Trafic SpaceClass

Corpo vettura

Fra le novità estetiche, si segnalano l’inedito cofano a sviluppo orizzontale, la nuova grigliatura della calandra, i paraurti ridisegnati e la fanaleria Full Led, impreziosita da una linea cromata, e dalla firma luminosa “C-Shape” aggiornata, gli specchi retrovisori (a regolazione elettrica) in tinta carrozzeria, gli accenti cromati ai fendinebbia ed i nuovi cerchi in lega da 17” (a finitura diamantata per Trafic SpaceClass). Le colorazioni esterne proposte sono sette per Trafic Passenger 2021 (nuovo Rosso Casrminio, cui si aggiungono Bianco Ghiaccio, Nero Midnight, Grigio Magnete, Grigio Road, Grigio Cometa e Rosso Magma), e quattro finizioni metallizzate per Trafic Spaceclass (Nero Midnight, Grigio Magnete, Grigio Cometa e Rosso Carminio).

Dimensioni esterne

L1H1

Lunghezza: 5,08 m;

Larghezza: 1,956 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,97 m;

Passo: 3.098 mm;

Carreggiate: 1.616 mm;

Sbalzo anteriore: 1.014 mm;

Sbalzo posteriore: 968 mm;

Altezza libera da terra: 199 mm.

L2H1

Lunghezza: 5,48 m;

Larghezza: 1,956 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,97 m;

Passo: 3.498 mm;

Carreggiate: 1.616 mm;

Sbalzo anteriore: 1.014 mm;

Sbalzo posteriore: 968 mm;

Altezza libera da terra: 199 mm.

Abitacolo e tecnologie di bordo

L’impostazione interna di Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021, frutto di un approfondito re-engineering, offre la consueta notevole altezza (ben 935 mm a filo del padiglione) con diverse novità di allestimento. Nuove finiture (materiali e varianti cromatiche: da segnalare il pomello della leva del cambio a finizione cromata di Passenger che si abbina ai comandi dell’impianto di climatizzazione, così come l’esclusiva plancia in Grigio Meteora con rivestimenti in pelle ed accenti cromati per volante e sedili forniti di serie su SpaceClass). La strumentazione offre elementi di maggiori dimensioni, a tutto vantaggio della visibilità, una nuova collocazione al volante per i comandi del regolatore e limitatore di velocità ed una riorganizzazione dei principali indicatori (livello del carburante spostato più in basso, spia della temperatura collocata in alto, pulsantiera posizionata al di sotto dell’impianto audio o del sistema multimediale). La dotazione “comfort” comprende il sistema Renault Keyless Entry senza chiave Il modulo infotainment si avvale del sistema Renault Easy Link con navigazione, qui arricchito con un display touch da 8” e di un sistema di ricarica ad induzione per i device portatili, in modo da consentire una connessione costante fra smartphone e sistema multimediale.

Numerosi vani portaoggetti

L’assortimento di “nicchie” utili a riporvi oggetti è ampio, come sempre, ed ulteriormente ottimizzato nelle nuove declinazioni 2021. Il volume dei vani arriva a 17,7 litri (Trafic Passenger) e 13,2 litri (SpaceClass). Da notare due nuovi vani, disponibili in versione aperta o chiusa a seconda delle declinazioni: uno davanti al conducente, ed uno collocato al centro, per una capacità di rispettivamente 2,3 e 6 litri (aperto) e 0,8 e 3 litri (chiuso). Il cassetto scorrevole Renault Easy Life offre 6,6 litri; i pannelli porta integrano altrettanti vani da 14,6 litri totali (una tasca più grande, da 7 litri, su ciascuna porta, più un piccolo vano svuotatasche da 0,3 l). Ad aumentare ulteriormente l’ergonomia concorre il nuovo bracciolo appiattito.

Dimensioni interne

Renault Trafic Passenger 2021

L1H1

Larghezza alla terza fila di sedili: 1.662 mm;

Lunghezza bagagliaio dalla soglia di carico allo schienale della terza fila di sedili: 736 mm.

L2H1

Larghezza alla terza fila di sedili: 1.662 mm;

Lunghezza bagagliaio dalla soglia di carico allo schienale della terza fila di sedili: 1.136 mm.

Capacità di trasporto

Volume del vano di carico: da 1 metro cubo a 6 metri cubi;

Numero persone a bordo: fino a 9 occupanti.

Renault Trafic Spaceclass 2021

Stessi ingombri di Passenger tranne:

Lunghezza bagagliaio dalla soglia di carico allo schienale della terza fila di sedili: 683 mm (L1H1), 908 mm (L2H1);

Capacità trasporto persone: fino a 7 occupanti.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, la nuova gamma Renault Trafic Passenger e Trafic SpaceClass 2021 viene equipaggiata con le unità motrici turbodiesel dCi, articolate sulla novità Blue dCi 110, sulle due varianti Blue dCi 150 e 150 EDC e sulla configurazione alto di gamma Blue dCi 170 EDC (trasmissione manuale ed automatica doppia frizione EDC).

Sistemi di ausilio attivo alla guida

Relativamente al “capitolo” ADAS, l’assortimento di dotazioni di serie per Trafic Passenger e SpaceClass 2021 si avvale (anche in questo caso) dei dispositivi di ultima generazione “ereditati” dalla più recente produzione automobilistica della “Marque à Losanges”. Ne fanno parte, fra gli altri:

Cruise Control adattivo;

Sistema di frenata autonoma di emergenza attiva (fra 7 e 80 km/h);

Avviso di superamento della linea di carreggiata (con alert visivo ed acustico, fra 70 e 180 km/h), su tre livelli di intensità funzionali al riconoscimento della linea: precoce, standard, tardivo);

Sistema di monitoraggio angoli ciechi (mediante otto sensori ad ultrasuoni) attivo fra 25 e 140 km/h;

Dispositivo di controllo attenzione del conducente, attivo al di sopra di 60 km/h, mediante segnale acustico e visualizzazione di un messaggio nel quadro strumenti, ed attivabile o disattivabile tramite il modulo infotainment Renault Easy Link oppure attraverso la strumentazione.

Le schede tecniche

Renault Kangoo 2021

Versioni: TCe 100 FAP, TCe 130 FAP, Blue dCi 75, Blue dCi 95, Blue dCi 115;

Motori: benzina 4 cilindri con filtro antiparticolato (TCe), ciclo diesel 4 cilindri con AdBlue (dCi), tutti con Start&Stop e sistema di recupero dell’energia in frenata;

Alimentazioni: iniezione diretta (TCe), Common rail (dCi);

Cilindrate complessive: 1.333 cc (TCe), 1.461 cc (dCi);

Distribuzione: 4 valvole per cilindro (TCe), 2 valvole per cilindro (dCi);

Potenze massime: 100 CV a 4.500 giri/min (TCe 100 FAP), 130 CV a 4.500 giri/min (TCe 130 FAP), 75 CV a 3.000 giri/min (Blue dCi 75), 95 CV a 3.000 giri/min (Blue dCi 95), 115 CV a 3.750 giri/min (Blue dCi 115);

Valori di coppia massima: 200 Nm a 1.500 giri/min (TCe 100 FAP), 240 Nm a 1.500 giri/min (TCe 130 FAP), 230 Nm a 1.750 giri/min (Blue dCi 75), 260 Nm a 1.750 giri/min (Blue dCi 95), 270 Nm a 1.750 giri/min (Blue dCi 115);

Classe di inquinamento: Euro 6d-Full;

Trasmissione: cambio manuale a 6 rapporti per tutte le versioni;

Diametro di sterzata fra marciapiedi e fra muri: 11,31 m, 11,75 m;

Ruote: cerchi da 15” e pneumatici da 195/65 R 15 per tutte le versioni;

Freni: dischi ventilati da 280 x 24 mm all’anteriore, tamburo da 9” al posteriore;

Sistemi di controllo: Abs con Afe ed Esc di serie per tutte le versioni;

Pesi: a vuoto in ordine di marcia minimo e massimo 1.475 kg-1.616 kg (TCe 100 FAP e TCe 130 FAP), 1.577 kg-1.688 kg (Blue dCi 75 e Blue dCi 95), da definire (Blue dCi 115); massimo autorizzato con carico 2.071 kg (TCe 100 FAP e TCe 130 FAP), 2.132 kg (Blue dCi 75 e Blue dCi 95), da definire (Blue dCi 115); totale circolante 3.571 kg (TCe 100 FAP e TCe 130 FAP), 3.632 kg (Blue dCi 75 e Blue dCi 95), da definire (Blue dCi 115); capacità di traino con rimorchio frenato 1.500 kg per tutte le versioni; capacità di traino con rimorchio non frenato 750 kg per tutte le versioni.

Valori prestazionali

Velocità massima: 168 km/h (TCe 100 FAP), 183 km/h (TCe 130 FAP), 152 km/h (Blue dCi 75), 164 km/h (Blue dCi 95), 175 km/h (Blue dCi 115);

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 14”5 (TCe 100 FAP), 12”8 (TCe 130 FAP), 19”2 (Blue dCi 75), 15”1 (Blue dCi 95), 12”0 (Blue dCi 115).

Renault Kangoo Van 2021

Stesse caratteristiche di nuovo Kangoo tranne:

Versioni TCe 130 FAP e TCe 130 FAP Ecoleader: potenza massima 130 Cv a 5.000 giri/min, coppia massima 240 Cv a 1.600 giri/min;

Diametro di sterzata fra marciapiedi e fra muri: 10,9 m, 11,2 m per tutte le versioni;

Ruote: cerchi da 15” con pneumatici da 185/65 R 15 per tutte le versioni;

Carico utile: fino a 600 kg, e fino ad 800 kg con opzione di portata utile maggiorata.

Renault Express Van 2021

Versioni: TCe 100 FAP, Blue dCi 75, Blue dCi 75 Ecoleader, Blue dCi 95;

Motori: benzina 4 cilindri con filtro antiparticolato (TCe 100 FAP), ciclo diesel a 4 cilindri con AdBlue (Blue dCi 75, Blue dCi 75 Ecoleader, Blue dCi 95), Start&Stop e sistema di recupero dell’energia in frenata per tutte le versioni;

Cilindrate complessive: 1.333 cc (TCe), 1.461 cc (Blue dCi 75 e Blue dCi 95);

Distribuzione: 4 valvole per cilindro (TCe), 2 valvole per cilindro (Blue dCi);

Potenze massime: 100 CV a 4.500 giri/min (TCe 100 FAP), 75 CV fra 3.000 e 3.750 giri/min (Blue dCi 75 e Blue dCi 75 Ecoleader), 95 CV fra 3.000 e 3.750 giri/min (Blue dCi 95);

Valori di coppia massima: 200 Nm a 1.500 giri/min (TCe 100 FAP), 220 Nm fra 1.750 e 2.000 giri/min (Blue dCi 75 e Blue dCi 75 Ecoleader), 240 Nm fra 1.750 e 2.000 giri/min (Blue dCi 95);

Classe di inquinamento: Euro 6d-TEMP;

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti per tutte le versioni;

Intervallo di manutenzione: fino a 30.000 km oppure due anni;

Ruote: cerchi da 15” e pneumatici da 185/65 R 15 per tutte le versioni;

Freni: dischi ventilati da 280 x 24 mm all’anteriore, a tamburo da 9” al posteriore;

Sistemi di controllo: Abs con Afe ed Esc.

Valori prestazionali

Velocità massime: 166,6 km/h (TCe 100 FAP), 148 km/h (Blue dCi 75), 100 km/h (Blue dCi 75 Ecoleader), 161,8 km/h (Blue dCi 95);

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 11”9 (TCe 100 FAP), 16”3 (Blue dCi 75 e Blue dCi 75 Ecoleader), 13”0 (Blue dCi 95).

Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021

Versioni: Blue dCi 110 Trafic Combi (Passenger), Blue dCi 150, Blue dCi 150 EDC, Blue dCi 170 EDC

Motore: turbodiesel, 4 cilindri in linea, Start&Stop;

Alimentazione: iniezione Common rail, turbocompressore a geometria variabile;

Cilindrata complessiva: 1.997 cc;

Distribuzione: 4 valvole per cilindro;

Potenza massima: 110 CV a 3.500 giri/min (Trafic Passenger), 150 CV a 3.500 giri/min, 170 CV a 3.500 giri/min;

Coppia massima: 300 Nm a 1.500 giri/min (Trafic Passenger), 350 Nm a 1.500 giri/min, 380 Nm a 1.500 giri/min;

Classe di inquinamento: Euro 6;

Intervallo di manutenzione: 30.000 km o 2 anni;

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti, cambio automatico EDC doppia frizione a sei rapporti;

Diametro di sterzata fra marciapiedi e fra muri: 12,4 m-12,8 m (passo corto), 13,8-14,3 m (passo lungo);

Freni: dischi ventilati all’anteriore da 296 x 28 mm, dischi pieni al posteriore da 280 x 12 mm;

Ruote: cerchi da 16”, pneumatici Goodyear EfficientGrip Cargo da 215/65 R 16 (estivi), Continental VanContact 4Season da 215/65 R 16 (4 Stagioni).

Valori prestazionali