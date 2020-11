Renault Trafic: le nuove configurazioni Passenger e SpaceClass

Di Dario Montrone mercoledì 4 novembre 2020

Ecco il nuovo Renault Trafic restyling, disponibile anche nelle configurazioni Passenger e SpaceClass, entrambe con l'abitacolo a nove posti

Il veicolo commerciale Renault Trafic è stato sottoposto al restyling di metà carriera, riconoscibile per la nuova calandra cromata, il cofano motore e il paraurti anteriore ridisegnati, nonché per i fari Full Led con la firma luminosa C-Shape. In vendita dal mese di marzo del 2021, sarà disponibile anche nella versione Passenger con l'abitacolo a nove posti, quest'ultimo condiviso anche dall'inedito modello SpaceClass con la configurazione da monovolume e la plancia di colore Grigio Meteora.

Tra le altre novità del nuovo Renault Trafic restyling nelle declinazioni Passenger e SpaceClass figurano la colorazione Rosso Carminio per la carrozzeria, gli specchietti retrovisori pieghevoli e i cerchi in lega dedicati da 17 pollici di diametro, più il sistema multimediale Easy Link con il display touch screen da 8,0 pollici, il navigatore satellitare integrato, Google Android Auto e Apple Car Play.

Tutte le motorizzazioni disponibili

Sia il nuovo Renault Trafic Passenger che l'inedito Renault SpaceClass saranno proposti con la motorizzazione diesel 2.0 BluedCi nelle versioni da 110 CV di potenza solo con il cambio manuale, 150 CV di potenza con il cambio meccanico o il cambio automatico a doppia frizione EDC a sei rapporti e 170 CV di potenza solo con il cambio automatico a doppia frizione EDC a sei rapporti.