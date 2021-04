Renault Kangoo, Kangoo Van, Express Van 2021: prezzi e allestimenti

In piena corrispondenza con alcune recenti anticipazioni, Renault prepara l’esordio su strada della nuova generazione di multispazio e veicoli commerciali di fascia compatta Kangoo, Kangoo Van ed Express Van, prodotti rispettivamente a Maubeuge (Kangoo e Kangoo Van) e Tangeri (Express Van). Per le tre novità della “Marque à Losanges” dedicate agli artigiani ed alle PMI (versioni Van) nonché ad esigenze familiari (Kangoo), il “capitolato” di aggiornamenti è particolarmente ampio, ed interessa tanto l’immagine esteriore quanto i contenuti in materia di modularità di carico e soluzioni hi-tech. Il via alla commercializzazione è fissato da maggio 2021 (Express Van) e giugno 2021 (Kangoo e Kangoo Van).

L’assortimento di gamma

Renault Kangoo 2021 si articola, al momento del debutto sul mercato, nelle due versioni Edition One ed Edition One Plus, con unità motrici benzina TCe 100 FAP e TCe 130 FAP e turbodiesel Blue dCi 75 e Blue dCi 95. Il nuovo Renault Kangoo Van (provvisto del motore benzina TCe 100 e dei due turbodiesel Blue dCi 75 e 95) esordisce in fase di ordinazione con il modello-lancio Edition One provvisto di sistema “Open Sesame by Renault”, soluzione che elimina il montante centrale ed offre quasi un metro e mezzo di apertura sulla fiancata destra. Per il nuovo Renault Express Van, che deriva da Dacia Dokker, l’allestimento è unico, e le unità motrici sono le medesime di Kangoo Van.

Ecco quanto costano

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita in funzione delle rispettive configurazioni di gamma.

Renault Kangoo 2021 (prezzi “chiavi in mano”)

Edition One

Kangoo TCe 100 FAP: 25.000 euro;

Kangoo TCe 130 FAP: 26.200 euro;

Kangoo Blue dCi 75: 25.400 euro;

Kangoo Blue dCi 95: 26.300 euro.

Edition One Plus

Kangoo TCe 100 FAP: 26.100 euro;

Kangoo TCe 130 FAP: 27.300 euro;

Kangoo Blue dCi 75: 26.500 euro;

Kangoo Blue dCi 95: 27.400 euro.

Renault Kangoo Van 2021 (prezzi IVA esclusa)

Edition One con Open Sesame by Renault

Kangoo Van TCe 100: 18.000 euro;

Kangoo Van Blue dCi 75: 18.800 euro;

Kangoo Van Blue dCi 95: 19.400 euro.

Corpo vettura

All’esterno, l’impostazione di Renault Kangoo “new gen” mette in evidenza un sostanziale upgrade, che ne avvicina lo stile al più recente linguaggio espressivo del marchio: fra gli elementi che ne differenziano l’immagine dalla precedente generazione, si segnalano il cofano anteriore di profilo più orizzontale e attraversato da una serie di nervature utili a conferirgli maggiore robustezza strutturale, un andamento verticale dello “scudo” anteriore, passaruota più ampi. Fin dal primo livello di allestimento, la dotazione di serie comprende i gruppi ottici (anteriori e posteriori) a Led. Stesse linee, con in più l’adozione del sistema di apertura laterale “Open Sesame” cui si faceva cenno in apertura, per Renault Kangoo Van 2021. Riguardo al nuovo Express Van, offerto in cinque tinte carrozzeria, si evidenziano la firma luminosa a Led “C-Shape”, l’ampia calandra anteriore, finiture ed inserti cromati.

Gli interni

Kangoo

L’abitacolo di Renault Kangoo 2021 (cinque posti) presenta una nuova plancia impreziosita da una fascia in tinta legno scuro ad effetto spazzolato ed una serie di particolari a finitura cromata. A disposizione di conducenti e passeggeri ci sono 49 litri complessivi dai numerosi vani portaoggetti. Per facilitare al massimo l’ingresso a bordo, le porte anteriori possiedono un angolo di apertura di 90°, e l’accesso alla zona posteriore dell’abitacolo avviene per mezzo di porte laterali scorrevoli da 615 mm di apertura. I sedili posteriori, in grado di ospitare tre persone senza problemi, sono frazionabili nello schema 2/3-1/3 e ripiegabili in modo da offrire un pianale da 2,7 m di lunghezza e fino a 3.500 litri di volume di carico.

Kangoo Van

Per Renault Kangoo Van, la configurazione abitacolo propone – nella fase di debutto commerciale – due posti (successivamente sarà disponibile il layout a tre posti con opzione del doppio sedile passeggero trasformabile in ufficio mobile), ed un notevole vano di carico in rapporto alla sua categoria: fino a 3,9 metri cubi (da notare, in più, la possibilità di stivare numerosi oggetti di uso quotidiano nei molti vani – fra i quali c’è il nuovo cassetto estraibile “Renault Easy Life” – da 60 litri complessivi); nei prossimi mesi, l’equipaggiamento renderà disponibile anche il sistema Easy Inside Rack, funzionale al trasporto di oggetti lunghi nella parte alta dell’abitacolo grazie al ricorso ad un portapacchi interno a scomparsa.

Express Van

Dal canto suo, l’abitacolo di Renault Express Van 2021, oltre ad offrire 48 litri di capienza dai numerosi vani portaoggetti collocati a bordo, dispone di elevatissime capacità di trasporto in relazione al proprio segmento di appartenenza: 1,91 m di lunghezza del pianale di carico (con paratia lamierata completa), 716 mm di larghezza della porta laterale scorrevole, da 3,3 a 3,7 metri cubi di volume di carico utile ed una capacità di carico pari a 780 kg utili (benzina) e 650 kg (turbodiesel), con in più la presenza di sei anelli di fissaggio girevoli sul pavimento e quattro sui lati.

Digitalizzazione e ADAS

Oltre al ricorso ad una serie di pratici equipaggiamenti (dallo specchio di controllo sui sedili posteriori, utile ad esempio per tenere d’occhio i bambini seduti dietro), la dotazione hi-tech di Renault Kangoo 2021 presenta il nuovo modulo infotainment Renault Easy Link con display touch centrale da 8” e funzione Smartphone Replication (con o senza navigazione), e ben 14 dispositivi di ausilio attivo alla guida di serie, fra i quali ci sono la frenata attiva d’emergenza, il Cruise Control con frenata in discesa, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il dispositivo di monitoraggio attivo degli angoli ciechi.

A sua volta, Renault Kangoo Van 2021 viene provvisto, fra gli altri, anche di specchio retrovisore Wide View Mirror grandangolare (che permette ai conducenti, anche dei veicoli lamierati, di ottenere una visibilità ottimale nell’angolo cieco a destra), sistema attivo di controllo angoli morti e Rear View Assist di controllo visuale posteriore. Il nuovo Renault Express Van propone anche la Parking Camera (per semplificare le manovre di parcheggio mediante proiezione dell’immagine integrata nello schermo infotainment o nello specchio retrovisore interno) e tre livelli di equipaggiamento infotainment: impianto audio Radio Connect R&Go, e sistema multimediale Renault Easy Link con e senza navigazione.