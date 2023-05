Ford E-Tourneo Courier 2024: si amplia la gamma EV europea con un nuovo modello

Ford ha sorpreso ancora una volta il settore automobilistico europeo, presentando il nuovo Ford E-Tourneo Courier durante un evento esclusivo tenutosi a Copenaghen. Si tratta di un innovativo multi-activity vehicle a cinque posti, ispirato ai SUV per la sua robustezza, compatta e maneggevolezza, ma ideale anche per la città.

Progettato con un motore elettrico efficiente e una gamma di funzionalità digitali e connesse, tra cui aggiornamenti via OTA (Over-The-Air) per assicurare un’evoluzione costante nel tempo, il nuovo E-Tourneo Courier rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di elettrificazione della casa automobilistica americana, che ha ambizioni altissime: ha intenzione di lanciare 10 veicoli completamente elettrici nel Vecchio Continente entro il 2024, e l’E-Tourneo Courier è uno dei modelli più interessanti.

L’elegante veicolo elettrico combina armoniosamente stile, spazio e praticità, offrendo allo stesso tempo una guida agile e compatta. Le linee semplici ed essenziali, gli sbalzi corti e l’ampio design rafforzano la robustezza dell’esterno mentre l’abitacolo è altrettanto interessante.

Permette di trasportare comodamente fino a cinque persone

Il modello elettrico sfoggia una barra luminosa “coast to coast” dall’aspetto futuristico e la griglia cromata tipica del marchio americano. È stato concepito per trasportare comodamente fino a cinque adulti e i loro bagagli, grazie ai sedili posteriori frazionati 60/40 e a un bagagliaio che offre il 44% in più di spazio rispetto al predecessore.

Non mancano dettagli tecnologici, come il quadro strumenti completamente digitale, il sistema di infotainment SYNC 4 con ampio display touch da 12 pollici dedicato, il supporto Apple CarPlay e Android Auto, gli aggiornamenti software via OTA e un caricatore wireless per smartphone compatibili.

Vanta un motore elettrico da 136 CV

Il cuore del nuovo Ford E-Tourneo Courier è un motore elettrico da 136 CV (100 kW). La vettura offre tre modalità di guida – Normal, Eco e Slippery – e una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

La ricarica è altrettanto efficiente: con una presa domestica, il veicolo può essere ricaricato dal 10% al 100% in meno di 6 ore o dal 10% all’80% in meno di 35 minuti utilizzando la ricarica in corrente continua (CC). Questa combinazione di performance ed efficienza è il risultato della dedizione di Ford alla mobilità sostenibile.

Infine, il nuovo EV sarà costruito nello stabilimento di Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024. Questo non è solo un grande passo avanti per l’Ovale Blu, ma anche un segnale del suo impegno nell’espansione della sua produzione europea.