Ford F-150 Lightning: debutto europeo per il pick-up 100% elettrico

Ford ha annunciato che il Ford F-150 Lightning arriverà presto in Europa, con la Norvegia come primo paese a riceverlo. I clienti norvegesi saranno i primi ad avere l’opportunità di guidare il veicolo fuori dagli Stati Uniti e dal Canada.

Nel paese, la casa automobilistica americana offrirà la versione Lariat Launch Edition, caratterizzata da prestazioni straordinarie su strada e fuoristrada, versatilità e guida a emissioni zero, ideale per lavoro e vita all’aperto in un paese dove circa 2/3 dei nuovi veicoli hanno trazione integrale per affrontare condizioni di guida difficili.

Il Ford F-150 Lightning Lariat Launch Edition destinato al mercato norvegese sarà prodotto presso lo stabilimento di Dearborn (Stati Uniti), in fase di espansione per raggiungere una produzione di 150.000 unità nel 2023.

Promette fino a 386 km di autonomia

Il pick-up elettrico offre un’autonomia fino a 386 km con una singola ricarica, una capacità di traino di 3493 kg e un carico utile di 805 kg. La Lariat Launch Edition vanta una configurazione dual motor che produce 458 CV e 1050 Nm di coppia massima, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

Propone quattro modalità di guida tra cui scegliere (Normal, Sport, Off-Road e Tow/Haul) e una batteria da 98 kWh di ultima generazione, che può essere ricaricata in soli 39 minuti dal 15% all’80% usando la ricarica rapida DC da 150 kW.

Il sistema Pro Power On-Board trasforma il veicolo in una fonte di energia mobile, fornendo fino a 2,3 kW di potenza, mentre il Mega Power Frunk da 400 litri offre ulteriore praticità per il lavoro e la vita all’aperto.

All’interno spicca un ampio display touch da 15.5 pollici

L’abitacolo del Ford F-150 Lightning Lariat Launch Edition dispone di cinque posti a sedere, il sistema di infotainment SYNC 4 con schermo touch da 15.5 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, un quadro strumenti digitale da 12 pollici e altre tecnologie avanzate.

Infine, la versione norvegese è disponibile esclusivamente nella configurazione Super Crew Cab ed esclusivamente nella colorazione Antimatter Blue.